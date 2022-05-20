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【職場福利】要挽留人才　升職加人工都唔及升級公司醫保？

博客 17:25 2022/05/20

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對於中小企老闆，相信「這是最好的時代，也是最壞的時代」。好的是守得雲開見月明，已經見到第五波疫情受控，經濟逐漸回復正常；壞的是收入尚未回到疫情前的水平，卻要做到招才、留才，以保持競爭力，迎接後疫情時代的機遇。若是在經濟繁榮的時候，公司營利上升，加薪留人是最簡單和有效的策略。但以現時的情況，相信各位中小企老闆也要動動腦筋，想出一個具成本效益的方案。

【確診新冠肺炎會被拒保？及早投保保障自己：按此

具成本效益招才和留才方案

在此想和大家分享一個真人真事的經歷。早前，有位朋友被挖角，得了一個工作機會，薪金有約30%的升幅。即使他在現職公司晉升，薪金也不會提升到這個水平。想不到，他最後竟然選擇留任。原因何在？全因他在現職公司獲得晉升，雖然薪金只有單位數的升幅，但晉升後的職級卻讓他可以享有更高等級的團體醫療保障計劃。他跟我說：「以前去睇門診，claim得200元，次次都賠唔足，但升職後的醫療保障計劃就有500元！之後睇醫生隨時唔洗畀錢！」

作為朋友，知道他升職、加薪、加福利，固然為他高興。其實，這個朋友身體很健康，過去一年最多看兩三次醫生，即使沒有公司的醫療保障，一年的門診醫療開支也只不過是一千幾百。這個數目比起他新工作的薪金升幅簡直是微不足道！因此，作為一個企業管理人，我挺欣賞我這位朋友的僱主，懂得如何以團體醫療，四両撥千斤，做到具成本效益留才方案。

團體醫療計劃本身是保險計劃，有風險共擔（risk pooling）的效果。僱主往往可以以低保費／成本為員工換來大保障。簡單來說，僱員眼見一個數十萬元的醫療保障，其實僱主背後每月只需付出數百元的保費。

【索償程序及重要文件全解構 Claim保險必知6件事：按此

善用團體醫療計劃打造好僱主形象

聰明的僱主就會深明「感知價值」（perceived value）的重要。團體醫療計劃就是其中一個以低成本，創造高感知價值的例子。試想想，對很多員工來說，每月加300元人工，可能只會覺得跟通脹看齊（甚至跑輸通脹），但要知道，以每月300元換來的團體醫療計劃已經可以提供 一個很不錯的醫療保障。獲得全面醫療保障的感知價值，遠比300元的實際價值為之高！

以留才的角度出發，員工的薪金基本上是可加不可減，所以作為僱主，加薪對成本的影響比較大。但只要善用團體醫療計劃，每年按當時需要，作出適當的調整，還可以有效控制員工開支。

人心肉造，除了人工外，打工仔追求的，也只不過是一個重視和關心自己需要的好老闆。在這個營商環境，各位中小企老闆不妨檢視一下公司提供的團體醫療計劃；你給予員工的，不單只是一份保障，更是對他們和他們家人的關心和照顧！

 

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撰文 : 謝志雄 萬通保險退休金及僱員福利部主管

欄名 : 保險DNA

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