【消費優惠】Sephora首次惠顧滿$500享85折 免費換FRESH面膜體驗裝 精明消費 09:00 2022/05/23 分享： 分享： Sephora現正進行限時優惠，首次惠顧同時買滿500元可享額外85折，更可免費換領FRESH面膜體驗裝一份，不過要留意優惠期至最後今日！ ▼點擊圖片放大 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】香港維港凱悅尚萃酒店推泰國主題Staycation 房價$1,210起包自助餐 2022/05/22 【好去處】香港維港凱悅尚萃酒店推泰國主題Staycation 房價$1,210起包自助餐 【好去處】香港藝術館新展 沉浸式數碼體驗玩轉中西畫 2022/05/22 【好去處】香港藝術館新展 沉浸式數碼體驗玩轉中西畫 【好去處】挪亞方舟全新綠遊活動 免費農莊導賞 綠色市集工作坊 2022/05/21 【好去處】挪亞方舟全新綠遊活動 免費農莊導賞 綠色市集工作坊 【消費優惠】一鍋堂旺角再開分店 晚市最平168元起嘆120分鐘任食火鍋放題 2022/05/21 【消費優惠】一鍋堂旺角再開分店 晚市最平168元起嘆120分鐘任食火鍋放題 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至5月20日） 2022/05/20 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至5月20日） 學界優惠 積分優惠 飲食優惠 付款優惠 著數優惠 面膜 經濟