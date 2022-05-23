【消費優惠】7-Eleven夏日優惠 DREYER'S脆皮雪糕批$108/8件 精明消費 10:30 2022/05/23 分享： 分享： 7-Eleven趁住呢個夏天，又推出夏日優惠啦！ 今期有108元有8件DREYER'S D-COLLECTION 脆皮雪糕批/雪糕杯/扭紋脆筒、10元有四洲甘大滋餅乾條家庭裝、13元有3件維他奶山水鮮豆漿盒裝、14元一支黑白經典奶茶飲品、25元有3件卡樂B薄餅味/BBQ味/熱浪薯片。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Sephora首次惠顧滿$500享85折 免費換FRESH面膜體驗裝 今日 【消費優惠】Sephora首次惠顧滿$500享85折 免費換FRESH面膜體驗裝 【好去處】香港維港凱悅尚萃酒店推泰國主題Staycation 房價$1,210起包自助餐 2022/05/22 【好去處】香港維港凱悅尚萃酒店推泰國主題Staycation 房價$1,210起包自助餐 【好去處】香港藝術館新展 沉浸式數碼體驗玩轉中西畫 2022/05/22 【好去處】香港藝術館新展 沉浸式數碼體驗玩轉中西畫 【好去處】挪亞方舟全新綠遊活動 免費農莊導賞 綠色市集工作坊 2022/05/21 【好去處】挪亞方舟全新綠遊活動 免費農莊導賞 綠色市集工作坊 【消費優惠】一鍋堂旺角再開分店 晚市最平168元起嘆120分鐘任食火鍋放題 2022/05/21 【消費優惠】一鍋堂旺角再開分店 晚市最平168元起嘆120分鐘任食火鍋放題 著數優惠 飲品 港元 商場活動 美食 商舖 家電 家品 7－Eleven 經濟