【消費優惠】7-Eleven夏日優惠　DREYER'S脆皮雪糕批$108/8件

7-Eleven趁住呢個夏天，又推出夏日優惠啦！

今期有108元有8件DREYER'S D-COLLECTION 脆皮雪糕批/雪糕杯/扭紋脆筒、10元有四洲甘大滋餅乾條家庭裝、13元有3件維他奶山水鮮豆漿盒裝、14元一支黑白經典奶茶飲品、25元有3件卡樂B薄餅味/BBQ味/熱浪薯片。

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