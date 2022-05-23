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【消費優惠】時代廣場展銷集名牌運動服飾低至1折　Crostini至尊曲奇禮盒/至尊蝴蝶酥禮盒買一送一

精明消費 07:00 2022/05/23

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Times Square Bazaar ： 名牌運動服飾低至1折

陽光普照，係夏天嘅味道！時代廣場展銷集又來！今次係運動服飾開倉，包括DOUGHNUT、LACOSTE、Pacsafe、Champion、New Balance、Columbia、Jaked、speedo等運動服飾、波鞋、背囊、T恤、風褸、快乾衫、太陽眼鏡、泳衣都以優惠價發售，精選貨品更低至一折！不過要留意優惠期至今日止。

    點擊圖片放大
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2. Crostini ： 至尊曲奇禮盒/至尊蝴蝶酥禮盒 買一送一

Crostini進行門市及網店限時優惠，購買至尊曲奇禮盒或至尊蝴蝶酥禮盒可享買1送1，優惠期至5月27日。

    點擊圖片放大

3. 百佳 ：易賞錢會員限定 家居產品低至半價

百佳推出新一系列MoneyBack 易賞錢會員價推介，精選家居必備、休閒零食同飲品低至5折會員價，優惠期至5月26日。

    點擊圖片放大
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欄名 : 今日優惠精選

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