【好去處】香港維港凱悅尚萃酒店推泰國主題Staycation　房價$1,210起包自助餐

香港維港凱悅尚萃酒店重啟「港遊世界」系列，再次推出「We Miss Thailand」住宿計劃，準備以五感刺激將住客帶到泰國。住宿計劃房價由$1,210起，包括入住海景客房、享受泰國主題自助餐和參與一場猶如置身泰國潑水節的水戰。住客更可自費參加泰拳班和泰式按摩，最後還有泰國直送手信帶回家。

「We Miss Thailand」住宿計劃優惠包括入住標準海景客房一晚、The Farmhouse咖啡廳雙人泰國主題自助餐及自助早餐、The Farmhouse Deli餅店以傳統泰式甜點芒果糯米飯為創作靈感的泰式二人甜點套餐、潑水節水戰通行證一張、泰國零食禮包及禮物一份，連自助午餐房價由$1,210起；連自助餐晚餐$1,610起。

凡預訂「We Miss Thailand」住宿計劃，可以得到一張潑水節水戰通行證，參與每日兩節、為時50分鐘的潑水戰，利用酒店提供的高性能水槍玩過痛快。另亦可選擇額外付費$1,200，升級泰國有機護膚品牌Siam Botanicals提供的75分鐘雙人按摩體驗，於酒店指定房間內鬆一鬆。酒店與泰拳和拳擊館JUMP合作，在酒店的頂樓健身中心舉行一小時私人泰拳班。只需要額外付費淨價$950，即可預訂兩人的私人泰拳訓練。

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作者、責任編輯：張頌婷

【原文：香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation（收費文章）】

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