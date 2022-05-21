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【好去處】挪亞方舟全新綠遊活動　免費農莊導賞　綠色市集工作坊

精明消費 13:00 2022/05/21

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嚴峻疫情終於緩和，雨過天青，出走戶外呼吸新鮮空氣，對身體及心靈也健康得多。位於馬灣的香港挪亞方舟，最近推出《森動》綠悠遊活動，舉行全新農莊導賞團、森活市集及DIY工作坊，推廣綠色生活，讓大人及小朋友都能投入這個小清新之旅。

現代人經常提倡綠色生活，包括有機種植、環保減廢、節能減碳等，讓人類與大自然和諧共處。香港挪亞方舟向來推動愛護地球的信息，更首次舉行《森動》綠悠遊活動，寓教育於玩樂，讓遊客感受綠色生趣的互動體驗。

免費農莊導賞學生態

愈來愈多人愛上園藝及農耕，回歸田園種植自家農作物。全新的「挪亞有機農莊」位於方舟範圍外，井井有條，因應時令種有不同種類的農作物：如香茅、迷迭香、薄荷及九層塔等香草類；亦有鼠尾草、三色堇、沿階草等花類，還有番茄、矮瓜、芋頭等蔬菜，小朋友親眼看到成長中的農作物，也相當好奇。

遊客可以自由參觀，或參加免費導賞團，由專人進行講解，了解更多農莊的動植物及生態。導賞員Candy除了介紹各種植物的由來及故事，如夾竹桃曾用來製作毒點心及提煉老鼠藥；傳說中鼠尾草救了聖母瑪利亞，因此得到很高的藥用及食用價值；她還教導參觀者如何種植及挑選水耕菜。解說生動有趣，為整個農莊體驗生色不少，值得參加。

戶外放電活動

小朋友還有機會在方舟園內放電，萌趣動物騎騎樂讓小朋友騎上動物造型電動車，暢遊森林。童趣飛馳樂供應多部賽車外形的四輪單車，小朋友們在運動場設置的小賽道內一拼身手，刺激好玩。7歲以上更可以挑戰空中奇遇索道，體驗極速穿梭的自由快感，更可飽覽馬灣海峽的壯觀景致，需額外收費$50。

最受小朋友歡迎的，必是以船及火箭為主題的童趣遊樂場躍動天地。有兩座巨型火箭滑梯及繩網，目測高達4至5米，要在空中重重難關及障礙攀爬，滑下超高的旋轉滑梯，是香港很少有的巨型遊樂場，更可考驗小朋友的體能、膽量及協調感，盡情放電。

綠色市集工作坊

方舟外新設的森活市集，由香港基督少年軍協辦，即使沒有購票入場也可以免費參觀。位於石蓋通道，以青馬大橋及海灣作背景，感覺份外悠閒。園方特別精挑細選大約15個攤檔，售賣各式各樣的綠色生活產品，當中包括有機農莊擺賣農作物、手工及天然食品、文創飾物等。現時疫情下常用的消毒噴劑，或是本地新研發的粉狀型清潔劑及消毒劑都能買到。

室內互動打卡位

位於方舟內的方舟博覽館及方舟生命教育館，正好可以邊涼冷氣，一邊觀察大嘴鳥、輻射龜等小動物。珍愛地球館有15個展覽區，每間房以機械、藝術、歷史及建築等不同主題，提供不少有趣的知識及玩意。夢想星球以大自然為主題的光影互動展館，有森林、海洋、四季及未來城市4個展區，以投影及音效營造如teamLab般的打卡位。

《森動》綠悠遊活動不另收費，將於6月指定日期舉行，期間更有門票買2送1優惠，每購買兩張門票可獲贈10張遊戲券，用作參加部分活動，更可於網上預約報名參加，以免到場名額爆滿。

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香港挪亞方舟《森動》綠悠遊

地址：馬灣珀欣路33號

查詢：3411 8888

舉行日期：6月3日至5日、6月18日至19日

開放時間：10am-6pm

票價：成人門票$198；特惠門票$158（適用於3歲至11歲小童及65歲或以上長者），3歲以下幼童免費入場，活動期間設有門票買2送1優惠

網址：www.noahsark.com.hk

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊（收費文章）】

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