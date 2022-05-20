楊卓娜知慳識儉重視理財教育　力撐女兒發展興趣不強求出類拔萃

有娛樂圈「最強繼母」之稱的楊卓娜，早年與燈箱大王楊志翹結緣，共同育有3名女兒，一直與親生女楊舒然和視如己出的兩名繼女保持良好關係。由於她初入行時月薪只得6,000元，為了供樓及應付日常開支，她養成知慳識儉的好習慣。如今成為人母後，她亦相當着重對女兒的理財教育，讓她們從小就明白量入為出的重要性。

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初入行月薪僅6000元 養成節儉習慣

楊卓娜於2001年參加香港小姐競選後，便簽約加入電視台。當時初入行月薪只得6,000元，又剛與妹妹楊茜堯（前名楊怡）一起置業，為供樓都要咬緊牙關，每月都要將收入三份之二用作供樓，只好在節省生活開支，減少與朋友外出聚餐。「當時慳錢有很多方法，因為公司就在家附近，有時沒公司車時，我也不會搭的士，選擇步行回家，慳錢之餘，也能當作運動。」

雖然為供樓減少不少物質上的享受，但她認為相較於物質的享受，擁有不同的興趣，更能讓她感到滿足：「我從來都不太需要物質享受，有很清晰目標及方法去儲錢，也享受做不用花費的休閒活動，例如閱讀、看電影及聽音樂，滿足心靈需求，我覺得很豐足。」

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重視理財教育 不強求女兒出類拔萃

楊卓娜為人樸素節儉，作為三女之母，她亦相當着重女兒的理財教育，從小灌輸金錢概念，讓她們明白量入為出的重要性。她分享指：「從小就與女兒的由購物開始，教育她們甚麼是應該買，哪些東西是不需要買。她們從來不會因為要買東西而撒嬌，也甚少主動提出要買些甚麼。」不過，女兒低物慾的習慣，也不時令楊卓娜感到困擾、哭笑不得：「現時要與她們購買就比較麻煩，好像每次都要跟她們吵架，每次想買衣服給她們，她們也會強調自己已有一兩件，無需要再添置。有時更會反過來提醒我，籲我不要再去購物。」

成為人母之後，楊卓娜更能體會到自己媽媽昔日的心情，當時母親收入不高，一人打數份工，就是為了供養她們兩姊妹，讓她們能夠報讀不同的興趣班，培養學業以外的技能。她憶述指：「母親每月賺取數千元薪金，但她依然讓我學習很多課外活動，如國畫、手風琴、書法等，她純粹是因為我喜歡便讓我學，令我感受到她的愛及支持。」

她希望能將母親這份愛意延續，全力支持女兒發展所長：「我希望女兒也有同樣的感受，我不期望她可以成為著名的畫家、設計師，也不一定要有遠大目標，最重要是她能夠享受其中。」

記者：李瑩

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