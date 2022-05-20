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【電費補貼】新一輪住宅用戶電費補貼6月起推行　分12期發放合共$1,000補貼

精明消費 12:26 2022/05/20

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政府宣布，會由今年6月起推行新一輪的電費補貼，向每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼。

由6月份開始，政府會連續十一個月，在每月首日向當天是中電 （00002） 或港燈 （02638） 的電力住宅用戶戶口注入80元的電費補貼，並在第十二個月注入120元的電費補貼，總數共1,000元。兩間電力公司所發出的住宅用戶電費單將反映注入的補貼。

【5月底前八達通合資格消費滿4000元　6月16日可領餘下1000元消費券：按此

新電費補貼計劃的補貼額可與2008年、2011年、2012年、2013年、2020年及2021年相關計劃下未用的補貼餘額，用作支付戶口帳單所示的電費。任何未用補貼可轉撥至其後月份，用以支付直至2024年12月31日或戶口結束時（兩者以較早者為準）在同一戶口帳單上所示的電費。

此措施是財政司司長於2022至2023年度《財政預算案》中公布的一次性紓困措施之一，以紓緩疫情下市民面對的經濟壓力。 這項紓困措施預計涉及約28億元的政府開支，惠及約280萬個合資格住宅用戶。

 

責任編輯：鄭樂怡

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