【日本網購】日圓大跌係網購好時機？　推介5大日本購物網站

日圓兌美元近來大幅貶值，有「日圓先生」之稱的日本財務省前副大臣榊原英資更預料，日圓於年底可能會跌至1990年以來最低水平。若是數年前，港人已「唱定YEN」準備返家鄉。不過疫情關係，「唱定YEN」等返鄉下的日子無了期，但日圓如此便宜，是網購的好機會。以下為大家整合日本五大人氣網購平台，包括家品、服飾、潮鞋及母嬰用品，總有一款適合你。不妨趁住呢個時間，選定合適貨品再分批購買，咁就可以慳到盡！

1. 日本Amazon



若你未知自己到底想買甚麼，可以先到日本國內No.1綜合購物平台看看。此網站的產品種類眾多，由食品、動漫模型、防疫用品、服飾等應有盡有。網站亦非常國際化，除了日文之外，更設有英文及中文界面，所以語言並不是限制。另外，不少產品更不時有減價，例如Thermos 350毫升真空保溫杯最近有半價優惠，只需要100元內已可以購得，與香港約300元比較，平了約200元。



2. 樂天市場（Rakuten）

對於熟悉日本的香港人而言，樂天市場一定不會陌生，現在網站部分貨品更有半價優惠，貨品種類多不勝數，包括服飾、食品、雜貨、書籍、遊戲機、美容用品等。網站亦不時推出MEGA SALE，部分時尚家品更可以享有免運費。

3. ZOZOTOWN

香港人與日本人身形相似，所以不少女生都會在日本服裝網購平台選購。這個時裝網站是日本最大型服裝購物平台，除了一般的男裝女裝外，更有出售二手男女裝，童裝等，想要又平又潮的服裝便不可以錯過，而且更有不少港人熟悉的品牌，包括Beams、SNIDEL、LOWRYS FARM等日本品牌。每年5月及11月都會有ZOZOWEEK進行大減價，更低至0.5折！部分男裝目前更有2折優惠，一件男裝純棉T，原價300多元，折後只需要60元。

4. BIC CAMERA



日本電器產品精細又實用，而且外形美觀，受不少港人愛戴，以前去旅行總會帶1至2件家電回家。不過時代進步，大型家電當然上網買比較方便，又可以送貨。BIC CAMERA是日本第二大電器零售商，有齊各種家品，攝影器材等，適合喜歡添置家品及家電的各位。

5. 西松屋

對於一眾媽媽而言，西松屋絕對是不陌生的，這個品牌主打平價高質嬰幼兒童裝。網站有齊各種型類的童裝，而且用料都是日本，絕對是香港媽媽的最愛。另外，網站亦有孕婦裝、尿片、玩具等母嬰用品，適合一眾忙碌的媽媽選購嬰幼兒用品。媽媽們現時雖然未能親身到日本選購，但仍可以趁着日圓低位，到網站選購貨品。

責任編輯：陳玉蓮

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