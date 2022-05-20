【NFT】「CRYPTYQUES」藏品重現80年代香港經典電影場景　《烈火青春》張國榮半裸上陣一幕都有得睇！

現時NFT發展種類多元化，除了起初以猴子製成設計外，現時連個人外貌都可以成為NFT。以香港經典電影為主題的NFT藏品「CRYPTYQUES」將於6月推出，透過元宇宙重現各種香港經典電影時刻，而成為NFT持有者更可以成為共同創作者，投選NFT發佈主題等。

「CRYPTYQUES」由著名香港攝影師兼導演夏永康策劃， 並由香港初創企業BEAM+ LAB及美亞娛樂聯手推出。「CRYPTYQUES」將於 2022年6月在官網以盲盒形式首次發行，緊接舉行獨一無二的1/1NFT拍賣。

3D動畫影片重現1980年代電影

「CRYPTYQUES」藏品將分3階段推出，代表著生命循環的「過去」、「現在」和「未來」。首個系列將探討人的 「七情」，為「過去」階段揭開序幕。「七情」系列以「Desire」揭起序幕，藏品將以片段式呈現，透過失落印記封存各種情緒。首個開售的「Desire」將會發行共1,320個NFT，選材自1980年代反映慾望這強烈情感的電影。由夏永康與荷李活製作班底聯手重新創作，以3D動畫影片呈現眼前。

場景包括《殺手蝴蝶夢》中梁朝偉在夜店穿過人群現身，展現角色對他夢中情人的嚮往；由香港傳奇新浪潮的先驅導演譚家明執導的《烈火青春》中夏文汐與湯鎮業在電車上纏綿一幕，以及張國榮半裸上陣一幕，亦為香港電影慾望表現寫下新一頁。限量的NFT包括《烈火青春》、《殺手蝴蝶夢》、《殺出西營盤》和《邊緣人》的場景。

NFT 持有者可共同創作 更可以獲得版稅



在 「CRYPTYQUES」 的Discord平台上，特定的NFT持有者和成員可成爲共同創作者參與日後的項目，例如投選下一次NFT發佈的主題、提出故事或劇本原稿共同創作電影、為日後的NFT系列提交藝術品，而一經選用更可以獲得版稅。如欲了解更多關於社群權利、會員計劃以及成爲白名單的機會。

■「CRYPTYQUES」80年代電影場景■

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責任編輯：區祖飛

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