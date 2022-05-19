​​​​​​​越早計劃退休 越能頤養天年

人人都希望安享晚年，有不少人為此窮大半生之力積極儲蓄，好讓自己無後顧之憂。「積穀防饑」的傳統智慧至今仍然適用，我們的確需要「好天斬埋落雨柴」，提前為退休做好準備。特別在人均壽命普遍延長的前提下，人們很難估計能否在退休前儲備足夠「銀彈」以安享天年，這無形中促使一些接近退休年齡的人考慮延長工作年期，或購買各種投資產品為退休作好準備。

根據人力資源顧問美世諮詢（Mercer）對全球四十三個退休金體系的評估，香港退休制度的可持續性在全球排行第21位，位列中游，但在針對制度的設計能否提供足夠福利一項，則只居第31位，反映現時制度暫未能提供長遠而足夠的保障。

本港人口逐漸老化

隨着時代進步，醫療科技日新月異，很多以往被視為不治之症的頑疾，如今已可透過新藥物和醫療方案治療；再加上人們更注重健康和養生，使人均壽命持續延長。政府統計處於2021年11月發表的《香港統計月刊》顯示，本港人口的平均預期壽命男性從1986年的74.1歲增加至82.9歲，而女性亦由79.4歲增至88歲，再次說明了香港人為甚麽更需要關注退休後因長壽而要面對的各種問題， 這也同時帶出了策劃保險和理財在我們籌備退休和頤養天年方面的重要性。

要能安享長壽而愜意的退休生活，就必須設法在理財上開源節流、量入為出，以應付預算之外的日常生活和醫療開支。除退休、醫療及人壽保障外，亦有退休人士將總資產的若干百分比投入股票市場，冀透過股價上升獲利或派息增加收入。參照投資者及理財教育委員會（投委會）建議，高風險回報資產所佔比例不應超過總投資的一半，而坊間一般是用100減去年齡，以計算建議投資於股市的比例。須注意的是，股票市場走勢主要受經濟、行業週期以及公司業績波動影響，充滿變數；以過去五十二週的港股為例，普遍被視為安全的藍籌股均走弱，恒指更累跌接近40%。加上近年社會經濟和地緣政治局勢變幻莫測，上市公司派發股息時亦採取更為審慎的態度，進一步削弱股票作為理財工具的吸引力，證明了依靠股價升幅作為退休儲備有一定風險，尤其對於風險承受能力較低的退休人士來說，未必理想。

環球通脹升溫令生活成本有增無減，本港樓價高企加劇置業負擔，令人們的可支配收入在應付必需開支後所剩無幾，這令依靠子女供養的長者有機會面對「家用」縮水的情況。在人口老化的大環境下，退休人口與勞動人口的比例進一步失衡，加上勞動人口同時需要為更長的退休生活做凖備，難以為父母提供充裕的財政支持。故退休後的財務和生活安排還是要靠自己早作規劃。

自行計算退休開支簡而清

綜觀以上情況，想要頤養天年的話，退休生活確要「計」清「計」楚。大家不妨先瞭解一下退休後的每月開支，再將之乘以360，得出退休後三十年的總開支 （留意此方法未計算通脹）；再對比包括現金、強積金、保險等資產總值，即可得出自己退休所需要的財政預算。此外，公眾也可使用積金局提供的「退休策劃計算機」，為自己及早預算退休所需的開支總額。

「計」完便要規「劃」。要盡早籌劃退休保障，除了強積金之外，近年大熱的年金計劃，也為退休人士提供了新的選擇。美世諮詢研究報告亦發現，香港市民對現時退休保障計劃的信心指數位居亞洲地區榜首，全球亦排第四，帶動自願強積金供款的上升趨勢。

此外，銀行及金融機構推出各種理財和退休保障計劃，大家可按實際需要選擇合適的產品。市場上其實還有不少保險及理財產品的月供計劃，讓客戶可因應開支先作出預算，同時毋須預繳大額保費之餘，也減輕了退休前的財務負擔。

近年保險公司更針對壯年市場推出「延期年金計劃」，除人壽保障外，亦會於特定年齡後向客戶每月派發保證年金入息，集保險與資產增值於一身。還有儲蓄與保險功能兼備的「儲蓄保險計劃」和政府近期推出的「ESG綠色債券」等，由於前者多由具實力的銀行及金融機構推出，後者則由政府支持，兩者皆屬相對較低風險的理財產品，讓大家在及早規劃自己的退休儲備時更為靈活。