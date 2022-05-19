【大灣區】研究：港青大灣區發展較傾向往深圳　最想從事3大行業

隨着大灣區建設加快推進，港府亦推出政策鼓勵和支持青年人到大灣區內地城市工作及發展事業。滙豐與香港青年協會青年研究中心公布「香港青年在大灣區就業競爭力」研究報告發現，受訪的720名現時就讀大學三年級或以上、並有意在大灣區發展的香港大學生中，近8成人表示同意「青年在大灣區創業的前景理想」，另7成認同「香港青年不了解大灣區的發展機遇」。

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最想從事3大行業

研究於2021年3月至12月期間，透過網上問卷調查共訪問720名表示有興趣在大灣區發展的大學生。結果顯示，受訪者認為大灣區的事業發展機會（84.1%）、市場規模（84%）、人脈網絡（70.7%）和培訓機會（70.4%），具相當吸引力。但與此同時，他們最擔心的問題分別有資訊自由 、住房及社會治安。

受訪大學生當中，最多人想到深圳發展（52.5%），其次是廣州（19.4%）。至於最想從事的3個行業，分別為「文化及創意」（17.9%）、「金融服務」（17.6%）及「科技與創新」（17.2%）。

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自評專業操守最高分

研究嘗試建立「大灣區就業所需的五大技能框架」，並讓受訪者以此框架自評競爭力。結果發現，受訪大學生認為自己在大灣區具有競爭優勢，受訪者自評最高分為專業操守，10分滿取得8.38分，而數碼技能評分則較低，只有6.17分。

雖然大灣區建設為香港青年在生活及就業方面帶來更多選擇，但仍需面對不少挑戰。結果顯示，受訪者認為香港青年要在大灣區內地城市發展事業，主要面對三方面挑戰：一是缺乏內地人脈網絡（52.6%）和工作經驗 （45.1%）；二是面對內地的人才競爭（49.3%）；三是缺乏對內地相關制度的認識，包括法律制度（48.9%）、商貿制度（43.9%）及稅務制度 （40.1%）。

對於青年要如何作好準備，把握大灣區機遇，調查結果顯示，超過6成表示會參加大灣區的工作體驗計劃或實習，其次是了解自己感興趣的行業發展（51.4%）和參加認識大灣區的活動，工作坊或交流（41.3%）。

責任編輯：李瑩

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