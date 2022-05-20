【打機賺錢】香港首個區塊鏈遊戲公會Guild 22 誕生 打機收入可比正職高兩三倍！

細細個打機，成日畀阿媽鬧，打機又賺唔到錢又浪費時間。今時今日，可以大大聲同阿媽講，打機係可以邊玩邊賺錢了！香港首個區塊鏈遊戲公會「Guild 22」現已正式誕生，更把5月22日定為「Guild 22 日」，並於本月20日至22日於銅鑼灣羅素街Metacade舉行第一次大型公開活動 - 「Guild 22 區塊鏈遊戲邊玩邊賺體驗之路」。



打機收入比正職高3倍？

Guild 22創辦人之一Ronald表示，邊玩邊賺（Play-to-Earn）模式由東南亞市場興起，當地不少玩家甚至賺得比正職收入高出兩三倍的收益。由於生活水平差異，Play-to-Earn還未在香港引起很大迴響，但自從STEPN這樣貼近生活化的遊戲開始普及，傳統遊戲公司陸續投入區塊鏈遊戲市場，加上即將有一些AAA遊戲大作面世，所以香港不少高水準機迷都開始關注由傳統遊戲市場結合區塊鏈技術，為遊戲市場帶來經濟變化。

他深信，目前遊戲化金融市場只屬剛剛開始的階段，預計未來兩年將更成熟及進一步鞏固。作為香港首個鏈戲公會，Guild 22可以將傳統遊戲玩家與遊戲化金融接軌，因為區塊鏈遊戲已經慢慢與生活結合，香港玩家未來可透過Guild 22的窗口，瞭解更多遊戲化金融及區塊鏈遊戲的演變和發展。

打機月賺1.4萬元？

同時，區塊鏈遊戲的市場規模已從零價值增長到2021年的195億港元。Ronald預計到2023年，它可能會增長到780億港元。以區塊鏈遊戲STEPN為例子，以邊行或邊跑邊賺的方式，玩家只須先購買一對數字資產波鞋（約$1,000至1,200美元），每日便可賺取約60美元，所有計算根據每日玩家的體力及遊戲數字貨幣而異，月賺近1,860美元，即約1.4萬港元。

「Guild22 區塊鏈遊戲邊玩邊賺體驗之路」 日期：2022年5月20日至22日

時間：中午12時至晚上9時

地點：銅鑼灣羅素38號Metacade

責任編輯：陳玉蓮

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