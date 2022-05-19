【保單貸款】要現金周轉向保單借錢可行嗎？　一文比較保單貸款利率

近年疫情令不少港人面對生活困難，不少市民都要勒緊褲頭。為了解決資金周轉問題，有些保單持有人或希望暫停繳交保費，或者從儲蓄保險中「拎錢」，甚至是借保單貸款，究竟這些方法是否可行？執行時又有甚麼要注意？

從儲蓄保險提取紅利

若大家想從儲蓄保險「拎錢」，這牽涉到在投保期間保單內累積了多少現金價值及紅利。先說提取紅利，當大家投保時，保險顧問應該曾介紹過預期紅利（例如周年紅利）。但實際上，保單內有多少紅利要視乎滾存時間及供款期。

舉例說，陳先生於5年多前投保長期儲蓄保險，需供款18年，月供698美元，至今已繳付保費46,812美元，而積存紅利就有1,118美元。一般而言，提取紅利不會影響保單的保證現金價值及人壽保障，但滾存效應會減低。

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從儲蓄保險提取現金價值

既然紅利未必多，從自己的保單提取現金價值又是否可行？按上述陳先生例子，其保單內可提取的現金價值為8,705美元，連同積存紅利1,118美元，若此時退保合共可提取9,823美元。

但是，相對於已繳付保費46,812美元，陳先生便要損失79%已繳保費。值得留意的是，如果客戶同時投保儲蓄保險連附加契約，後者所涉及的保障（可能是醫療、人壽、意外）都會在儲蓄保險退保時一併終止。

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保單貸款要付利息5.5%至10%

另一個考慮的應急方案是保單貸款。一般而言，在最初供款期完成後，客戶可向保險公司申請保單貸款，藉此提取保單現金價值。有別於退保，透過保單貸款，該儲蓄保險及附加契約（如有）的保障可以繼續。

保單貸款最高借款額通常是保單累積現金價值的80%至90%，視乎不同產品而釐定。當然，保單貸款亦要繳付利息，一般為年利率為5.5%至10%。

另外，有些保單持有人想透過暫停保單供款，以紓解財政壓力。其實，對於部份儲蓄保險，若客戶自行停繳保費，可能會自動啟動保單貸款，因此要承擔貸款利息；也有些儲蓄保險，停供保費可導致保單終止，所以作出此決定前要衡量利弊。

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「借定唔借？還得到先好借」

若選擇保單貸款，大家固然要支付貸款利息，保險公司會從剩餘的現金價值中扣除。此外，如果保單仍處於供款期，客戶在貸款期間仍要繳交保費，若客戶不交保費，剩餘的現金價值會再被扣減，變相借更多錢。但當保單內剩餘的現金價值及紅利，少於未償還的欠款，該保單亦可能被終止。

再引用陳先生例子，若果他透過保單貸款借6,000美元，令現金價值跌至2,705美元。有關貸款年利率為8%，即每月利息為40美元，基於他需月供保費698美元，如果他同時停交保費，該儲蓄保險保單的現金價值亦只可「捱」多4個月，若不還款或再交保費，該保單便會終止。所以在進行借錢決定時，必先緊記「借定唔借？還得到先好借」。

儲蓄保險宜注意流動性風險

最後提醒大家，大多數終生儲蓄保險都是長綫的，客戶透過持之以恒的儲蓄，保險公司發揮滾存效應，長遠地為客戶累積財富。但是，一般儲蓄保險的資金流動性並不高，尤其在保單早期，就如上述陳先生的情況，18年供款期的保單但只付了5年多保費，其現金價值有限（相對於已繳保費）。如果保單已經供款完畢，現金價值可望高於已繳保費。

所以，保險顧問在銷售時，應向客戶進行財務需要分析（Financial Need Analysis），確保他能夠負擔供款期內的保費，並應該確保客戶了解流動性風險。

本文最後更新日期為2022年4月28日。

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