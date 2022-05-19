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【收息股】受惠中國推動基建投資概念股　股息率最高逾17%

16:53 2022/05/19

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在5月份這個傳統的「五窮月」中，恒指曾經徘徊在20000點以下的水平，似是應驗部分有關「五窮六絕七翻身」的說法。不過有市場分析認為市場的風險因素已浮現出來，包括聯儲局展開加息及縮表、香港及內地爆發疫情等，因此憧憬6月份港股會開始翻身。

如果港股將提早在下個月反彈，可以有甚麼板塊值得部署呢？近來不少分析都在吹捧基建概念股，認為其具有穩增長的概念，相對的收益亦會較好。而摩根士丹利最近亦曾發表報告，選出31隻有望受惠中國推動基建投資主題的股票，這些股票的股息率表現如何？以下將會選出推薦名單中，股息率最高的10隻股票作比較，全部股息率均有4厘以上！

■受惠中國基建投資的收息股比較■

（按股息率低至高排序）

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在這10隻股票之中，股息率表現最好的為太平洋航運 （02343） ，股息率逾17%。公司早前曾公布2021財年業績，並稱這為公司歷來最佳的財務業績，股本回報率達58%。公司更在2021年度大幅增加派息，除了派中期息每股0.14元及末期息每股0.42元之外，還有派發特別息每股0.18元。

公司最近的動作是在4月底宣布對其1.05億美元的可轉換債券發起轉換要約，債券將按轉換價每股1.93元轉換為4.26億股轉換股份。雖然市場對公司的股份或出現潛在攤薄感到負面，但認為其可因而節省部分利息，以及近期乾散貨市場情況向好等原因，憧憬公司派特別息的機會增加。

但要留意，以上只是市場的揣測及分析，公司並沒有對外作出過任何會派特別息的承諾。況且，公司大增派息的情況只在去年度出現，在此之前亦曾試過沒有派發年度股息，因此在投資前必須審視公司情況及有關風險。

想知更多收息股選擇，留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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