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【投資分析】聯儲局冀將通脹控制在2%　景順：此目標不會太快實現

個人增值 10:31 2022/05/20

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全球主要央行近幾個月開始撤出超寬鬆貨幣政策，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，全球金融環境已經收緊，全球股市處於重估模式，鑑於聯儲局和其他主要發達國家央行的緊縮周期開始，所有資產類別都在經歷一定程度的重估及消化期。

聯儲局的2%通脹目標或未能太快實現

市場關注聯儲局連番加息下，當局能否將通脹目標控制在2%。Kristina Hooperyp認為，這個目標不會太快實現，尤其是考慮到存在貨幣政策無法解決的一些關鍵問題，因俄烏危機可能令大宗商品價格仍可能居高不下，故短期內通脹問題只會加劇；但從中期來看，如果大宗商品價格在通脹回升後仍保持高位，可能會給新興市場尤其是歐洲帶來增長問題。

她又表示，市場重估的過程會造成很多波動，但相信，目前市場離底部比頂部更近。從歷史上看，股票的每一次重大拋售都為它們最終升至新高奠定了基礎。

【施羅德：A股估值或未觸底　籲抱中長期投資心態 ：按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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