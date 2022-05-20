夥拍音樂型男兄弟　CHOPARD力推The Sound of Eternity 3部曲

黃偉文曾為陳奕迅寫過一首歌詞叫《陀飛輪》，其中一句「就算搏到伯爵那地位和蕭邦的雋永……」誠然，此蕭邦CHOPARD不同彼Frederic Chopin（1810-1849 ），但無獨有偶兩者都對完美藝術有着超然執著的堅持和執着，如蕭邦今年的重點是如何把三問報時錶的音色提升到更高層次。

▲ 蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele（中）的籌劃下，兩兄弟小提琴家Renaud Capucon（左）和大提琴家Gautier Capucon（右）對3枚腕錶進行調校和分析，並以專業聲學調校加強所腕錶的音質。（圖片：品牌提供）

今年為蕭邦打頭陣的高級機械腕錶主題叫The Sound of Eternity，是品牌為旗下L.U.C系列誕生25週年誌的紀念作。品牌把3款同樣採用一體式藍寶石音簧或錶鏡系統的全新研發複雜功能腕錶。為力臻完美，更邀請古典樂界的小提琴手監督製造最圓渾音色，務求令錶迷真正感受到鐘錶機械是有很不多不同奇迹的！

音色關鍵在藍寶石

蕭邦首次推出自家研發的三問報時腕錶，是2016年的L.U.C Full Strike。這款腕錶的製作歷時長達6年，共用了17,000小時研發，全因品牌為慶祝錶廠20週年紀念。Full Strike腕錶實現眾多創新突破，其中4項獲得專利，完全革新現時三問報時機制——透過音錘敲擊金屬音簧產生聲音，而音簧是機芯的一部分。

▲ L.U.C Full Strike Sapphire三問報時腕錶：錶徑42.5毫米，透明藍寶石錶殼，厚度11.55毫米，搭載 L.U.C 08.01-L手動上鏈機械機芯，藍寶石水晶音簧敲擊的三問報時裝置，動力儲存60小時， 灰色鱷魚皮錶帶，18K白金拋光緞面打磨折叠錶釦，限量5枚。（$3,590,000／圖片品牌提供）

蕭邦錶廠製作的L.U.C 08.01-L機芯突破此運作機制，將藍寶石音簧與機芯分離，而與覆蓋錶盤的錶鏡整合為一體。 藍寶石音簧永固無損，不會變形、老化，也不會因受熱而膨脹，總是精準奏出fa和升do的音調。全有賴藍寶石音簧，音色可保持恆久穩定。另一關鍵因素在於Full Strike腕錶錶殼所採用的材質。相較藍寶石水晶玻璃錶鏡，錶殼的作用雖居於次要地位，但它的品質卻會對音色產生影響。

▲ 在設計腕錶的機械運作時，每次上鏈槓桿啟動時，都會為自鳴裝置提供能量。這些能量來自於獨立的專屬發條盒，由錶冠直接上鏈。因此，L.U.C Full Strike Sapphire腕錶得以擁有充足動力，鳴響報時達12次。

然而，再好的東西總會找到可以再好的空間，蕭邦聯合總裁Karl Scheufele仍對旗下三問報時腕錶的音色仍未夠滿意，而他在一次音樂會終於找到適合人選來為自家招牌作作昇華。

▲ 由錶圈、錶框、錶冠、錶底蓋和底蓋錶鏡皆用上藍寶石水晶，透明度極高，內部構造與所配備的部件可一覽無遺。

Capucon兄弟將音色昇華

事緣於2018年的Sommets Musicaux de Gstaad音樂節，他成為座上客欣賞了小提琴家Renaud Capucon的音樂會，邊聽邊令他想起如何把自家三問報時腕錶升級，變成一件演奏級的樂器。

▲ L.U.C Strike One腕錶：錶徑40毫米，18K玫瑰金錶殼，厚度9.86毫米，18K玫瑰金錶面，搭載L.U.C 96.32-L手動上鏈機械機芯，藍寶石水晶音簧敲擊的自鳴報時裝，動力儲存65小時， 灰色鱷魚皮錶帶，拋光處理與緞面打磨的18K玫瑰金針釦，限量25枚。（$505,000）

於是，他邀請 Capucon兄弟一同參與製作全新的報時腕錶。在蕭邦錶廠工程師的協助下，兩兄弟運用天賦他們對音色的掌控力，很快已掌握調校蕭邦專利藍寶石音簧和藍寶石水晶玻璃技術發出的聲音，並將之提升到全新層次，並製作出3款各有千秋的三問報時腕錶，包括音色提升了的L.U.C Strike One、第一款完全以藍寶石水晶玻璃打造錶殼的L.U.C Full Strike Sapphire 和結合陀飛輪的三問 L.U.C Full Strike Tourbillon，統統都是為初到「Watches and Wonders」日內瓦新展場的見面禮。

▲ L.U.C 96.14-L型機芯更為纖薄，更令L.U.C Strike One錶款厚度可縮減至10毫米以下，厚度僅9.86毫米。

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記者︰黃鑑江