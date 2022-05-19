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【理財個案】30幾歲持兩物業憂樓市持續橫行　賣收租樓套現低撈港股更值博？

博客 17:54 2022/05/19

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隨着美國聯儲局啟動加息周期，不少分析指按息有望上升，因此預期本港樓價會轉勢。在港股及樓市均處於劣勢的情況下，有讀者正考慮應否賣收租樓套現，再將資金低撈港股。若長遠部署，物業或股市哪個會較為值博？看看龔成是如何回答。

【50歲自僱人士為退休部署 應如何重整200萬元股票組合、100萬元現金？：按此

讀者：

你好，我現時30多歲，家庭收入7萬元，有兩個小朋友，股票現時跌剩30多萬元，收息基金大約有30多萬元，現金大約有20萬元。目前有自住樓一層，亦有一層樓在放租。看到股市下跌這麼多，而樓市又在橫行不上不下，想將放租單位出售套現買股票，請問是否合適？如果放售的話，我應該轉買另一層細價樓繼續收租，將部分錢投入股市？還是將全部錢分段用於投放股市？

【25歲月入2萬買細價股坐艇 如何重整投資組合助部署買樓？：按此

龔成︰

第一，我們在財富的分配中要做到「股樓平衡」，一種資產不能佔太多才能避免集中的風險。

第二，就是根據不同資產現時的值博率進行分配。香港樓市因爲供求的問題，不會大跌，長遠只會平穩向上。股市經歷過去一年多的調整，現時處於合理價較下的水平，因此，值博率相對較高。

我並不建議你沽出物業，除非你的物業質素很差。因為香港買賣物業成本不便宜，一出一入會損失很多。

假若你有新資金，建議可以先投入股市作增值，兩個物業則保留。事實上，你現時只有30多歲，應以增值為主，可以投資「平穩增值股」+「潛力股」。不過，由於潛力股要求你有一定的投資知識，因此這刻不用急投資，你可以集中在平穩增值股先，潛力股小注好了。如果真的會賣樓，建議將所得資金的三分之一「分注」買入平穩增長股，以及部分以下潛力股票。

潛力股部分，你可選：

如果有投資美股，可投資Invesco QQQ ETF（美：QQQ）。但波動性和風險會較高，你要自己平衡。

現時安碩恒生科技ETF、騰訊、阿里、中生製藥、小米、舜宇光學都有投資值博率，算是合理區中間以下區域，而安碩納指100 ETF、QQQ算在合理區中上，都可分注投資。

收息基金的增長力不高，不太適合你這個應以增值為主的年紀，可以考慮贖回，並將資金投放到以上增長股上。另外，現時大市只在合理區，餘下的20多萬元資金，待大跌市出現時，可以用來掃貨。
 

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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