【元宇宙】研究：元宇宙發展第10年　料為全球GDP貢獻2.8%

踏入21世紀，科技愈來愈發達，人們在生活上得到的享受已不再一樣，擴增實景（VR）和 虛擬實境（AR）在娛樂和生活上為觀眾帶來了不同體驗。同樣，近年興起的元宇宙發展為全球帶來全新的數碼資產NFT，為市場提供了不少投資機會。有調查指出採用元宇宙和流動技術在開始採用後的第10年，可能為全球本地生產總值（GDP）貢獻2.8%。

國際經濟諮詢公司Analysis Group發布一份有關元宇宙發展的報告，指出元宇宙和流動技術在開始採用後的第10年，可能為全球本地生產總值 （GDP） 貢獻2.8%。若由2022年開始採用，即在2031年可能為全球GDP貢獻3萬億美元。另外，預計元宇宙將具有深遠的應用程式，以及改變教育、醫療、製造、職業培訓、通訊、娛樂和零售等廣泛經濟行業的潛力。

報告中的分析，推斷元宇宙的潛在採用過程和經濟影響，而仍處於形成階段的元宇宙被設想為包括透過開發擴增實境 （AR）、虛擬實境 （VR） 和混合實境 （MR） 等技術實現的廣闊數碼空間網絡。

■元宇宙在各國發展第10年GDP預計數據■

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責任編輯：區祖飛

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