【品味投資】威士忌專家由日本移情蘇格蘭 Bonhams拍賣會割愛逾220瓶珍藏

▲ 威士忌專家Aaron認為要投資威士忌，品牌、蒸餾廠、年份、木桶、罕有度，都需要細心研究，才能找到值得投資的佳釀。

投資有道的秘訣，可能就在於不當這是一門投資。說來好像很玄，但借鏡威士忌收藏家Aaron Chan的過來人經驗，又真的是千真萬確。他可以將自己的珍藏，在開設的Club Qing酒吧中，與志同道合者開心share；又或者像今次因收藏太多拿來拍賣，讓大家也可以見識上世紀80年代前，蘇格蘭威士忌在增產前的不同風味。

▲ Aaron指有些酒廠停產了，就不會有新supply，存貨慢慢就會消耗，便產生供求的問題，價格自然會飊升。（圖片：邦瀚斯提供）

投資，通常想短時間獲利，但Aaron從來沒有當買威士忌是一項投資。「我不是一個好的investor，我會開自己的酒來飲。就好像幾十萬的輕井澤，我也會拿來飲。」對他來說，每次去旅行探朋友喝酒，你開幾枝，我又開幾枝，這樣才是樂趣，只是買來儲，實在太沉悶了。

其實，未成為專家之前，Aaron也是像普羅大眾般——綠茶溝威士忌，而那時候也只愛喝日本威士忌。直至他去新加坡的The Auld Alliance酒吧，遇上他的啟蒙老師——法國人Emmanuel Dron，才改變了他對威士忌的看法。

「那次我在酒吧由開門飲到關門，只是想飲晒店內的日本威士忌，但他說蘇格蘭好的威士忌仲多。」於是Emmanuel 讓他試了兩款蘇格蘭威士忌，他這才發現自己錯過了那麼多Scotch Whisky。

▲ Aaron曾花了六、七年時間，才可以儲齊54枝的日本羽生伊知郎全副撲克牌威士忌系列，最後在2020年的拍賣會上，以11,890,360港元成交。（圖片：邦瀚斯提供）

另闢蹊徑選行內認知威士忌

從一開始接觸威士忌，Aaron都是抱著多試的心態。「你一定要對威士忌有passion，不然end up是不會成功的，因為太想賺錢了，所以無飲過，我是不會投資的。」他會花時間去研究不同的蒸餾廠、木桶、風格、罕有度、年份。「一定要自己喜歡的，賣不出也可以拿來飲，也要避開市場太多supply的。」

就像買股票一樣，Aaron覺得投資威士忌，有些人會選擇龍頭（如Macallan及Springbank升值都好驚人）覺得不會輸，但升幅有限，因為已經好貴。「有些品牌可能不是太出名，但行內人識，反而更加好，因為真正喜歡威士忌的人也會買。」不過，他認為投資也不應追求太偏門的，因為沒有交易紀錄，他日要賣出去也不容易。

▲ Glen Grant, Gordon & MacPhail, 1959：Macallan今天成為最大的威士忌品牌，但在六、七十年代處於領導地位，則是Glen Grant。Aaron說如果有機會試其二戰前的出品，會覺得是Lost Style，與今日的工藝完全不同。在試酒會上，筆者也品試過這枝1959年的威士忌，有清新檸檬跳脫的風味，幾特別。（攝影：何小雲）

他點名Port Ellen、Brora、Bowmore。「Brora我最喜歡，從來不賣，我有超過100枝，不捨得割愛，每3個月就飲一枝。它有兩種風格，1975年前煙熏味較多，後來慢慢減少了，兩種風格也喜歡。」

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收藏價值等如一層樓

這些年來，他收藏不少上世紀20年代至60、70年代的蘇格蘭威士忌。「因為用傳統舊式方法釀酒比較好飲，而到了80年代酒廠增加產量，用低成本製造更多的酒，在飲家的角度，我覺得質素是差了些。」他說威士忌的年份是反映那年代使用的釀酒方法，因此對他來說，比較重要。

至於木桶使用，他又覺得不一定用雪莉酒桶陳年就是好，不用就是差。「但因為Sherry Cask已有很多人認識，被認為是Premium及Prestige，所以投資這些威士忌，也是簡單而有效。」

陳年方面，他覺得10年至18年的威士忌已經好喝，因為在木桶陳年愈久，影響愈多，特質反而會消失。「將5枝50年的威士忌放在一起，好喝但味道卻差不多，因為木桶的影響，得出來的不是酒廠的character。」至於酒精度，他的看法是好喝的，幾多%酒精度都好喝。

收藏了幾千枝威士忌的Aaron，自言自2007年開始，差不多花掉一層樓的價錢去購買威士忌，買得太多喝不完，因此要將一些威士忌拍賣，再購入其他心頭好。「我的收藏佔了八成都是IB（獨立裝瓶商）出品，因為他們勇於嘗試，能夠顯示酒桶的特性，兼且有趣，一般來說，較原廠裝瓶更優勝。」

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Info

珍稀葡萄酒及威士忌拍賣會暨Aaron Chan蘇格蘭威士忌珍藏

日期：5月20日

地點：金鐘太古廣場一座20樓Bonhams

網址：https://www.bonhams.com/auction/27720/