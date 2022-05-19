視像問診平台助抗疫　雲端技術支援學生疫下學習

香港第五波疫情緩和，市民都逐漸重回生活正軌，香港能實現這些成果，除了市民的全力配合，亦有賴無數默默付出的志願團體、非牟利機構、大小企業等，各自發揮所長，攜手合作，全力投入抗疫工作。其中，科技更在這場疫戰中發揮著關鍵的作用。筆者也在此分享一些我們與業界共同運用科技抗擊疫情的經驗。

視像問診支援抗疫

在疫情形勢嚴峻之時，門診需求驟增，公營醫療機構應接不暇。為協助緩解公共立醫療負擔，由香港理工大學培育的初創企業iMeddy開發了視像問診平台，透過科技連接私營醫療機構，為受疫情影響的市民提供視像問診服務，讓有需要的患者足不出戶便可在綫上選擇醫生、預約及接受診治。該平台並提供免費藥物送遞上門服務，協助紓緩醫療系統的緊張情況。遙距問診亦有效減低了用戶前往醫療機構時的病毒傳播風險。

早前阿里雲與iMeddy創辦人便於一同參與公益活動時討論到如何共同為社會貢獻力量。阿里雲很高興能於疫下建立此次合作，為iMeddy 提供有關應用程式的技術底層專業意見及雲端資源，保障其在使用高峰期的順暢運行。

分享雲端技術普惠大眾

社會各界同心抗疫，大眾需要及時地接收到第一手疫情資訊。由香港科創義工聯盟發起，由中銀香港、四方精創等來自香港科技界的各方技術力量及資源全力支持，推出綫上抗疫資訊網站「疫安通」。阿里雲亦提供雲資源支持義工聯盟支持「疫安通」快速上綫。該平台整理和綜合市民最關心的抗疫資訊，包括每天疫情數字、防疫物資購買資訊、最新防疫措施、疫苗資訊、疫苗接種社區中心和診所預約等。

例如在疫情爆發初期，市民比較關注快速檢測套裝和藥物的售賣點，「疫安通」便設計了「防疫物資購買資訊」，義工隊會提供實時資料，包括哪家藥店有快速檢測套裝出售和對應價格，供市民參考。

疫情期間保證學生教育的連續性亦是現代科技的一大貢獻。不少科技機構在疫情期間向香港的大專院校捐助和提供科技資源，其中阿里雲就為香港大專院校提供免費雲資源，支持學習、教學以及研究項目，又向教職員及研究人員提供雲上遙距文檔共享神器FileCloud 的500 GB容量，安全而有效地處理不同重要檔案，避免機密文件資料外洩風險。大專院校的學生可以享有免費雲端伺服器，以及參與免費雲端基礎學習資源與專業認證，讓同學們在疫情期間繼續裝備自己。

雲技術在社區抗疫工作上發揮了不可或缺的作用，而阿里雲亦不斷運用自身的技術能力，承擔起企業社會責任，讓更多市民受惠。

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。

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