【職場你點睇】89%僱主認為員工離職係為「錢」　原來上司先係主要原因？

大部分上司收到員工的離職信，第一句話總是問及是否因為工資的緣故。打工仔的回應多數都是簡單又明確地答：「是的」，下一句總是說想有更好的發展。不過，僱員體驗平台Officevibe引述數據指，89%的僱主認為員工離職是為了賺更多錢，但實際上只有12%員工離職是為了賺更多錢，亦即打工仔離職，人工不是最主要原因。那麼是甚麼理由呢？原來有75%的員工離職都與上司有關，其他原因包括職業發展、薪酬和福利、工作滿足感等。

員工要離開，管理層每次也只能無奈地接受，但作為管理層到底可以如何留住員工呢？或許可以先關注以下這些因素，以提升員工的工作滿意度，從而留住現有的員工。

1. 工作量

出一份糧，但卻做着兩個人的工作量，有那一個員工會願意？合適的工作量可以讓員工對公司的滿意度有所提升，若安排過多的工作量，員工在限期內無法完成任務，這等於將員工迫到走去辭職的選項，所以在這情況發生之前，可以先檢視每位員工的工作量，並作出合理分配。

2. 福利

公司的福利有否有因應時代的轉變而作出變更亦是一個問題，例如現時不少公司都有向女性員工提供「生理假」，亦有公司會提供「員工入職周年紀念假」等。在科技的進步下，不少公司亦會彈作性安排，例如在家工作；一星期工作四天或每個星期五早放等，讓員工可以與家人有更多時間相聚，從而提升員工的幸福感，因而減低員工的流失率。

3. 工作氣氛

打工仔工作的氣氛會影響員工是否願意長期留在該公司。若能夠創造理想又愉快的工作環境及氣氛，對留住員工有一定的作用。例如主張要創意及想像的工種，辦公室盡可能要開放式設計，讓員工可以易於交流。

4. 薪酬

定時調整員工薪酬可以讓他們感覺自己的付出得到相應的回報是十分重要，這能讓員工的工資貼近市場價格，從而減低其跳槽的可能性。如果他們感覺自己的工資與付出的努力不成正比，毫無疑問，他們的工作士氣或會受到影響。

責任編輯：陳玉蓮

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