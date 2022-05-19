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【綠色債券】零售綠債破發　郭家安：短期沽壓重　料在99.55至100元徘徊

13:59 2022/05/19

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零售綠色債券政府綠債二五零五 （4252） 今日首日掛牌交易，但隨即跌破發行價，今開報99.95元，早市低見99.55元，中午收報99.75元。致富證券董事及證券業務主管郭家安接受本網訪問時指，由於部分孖展客希望盡快沽出「食糊」，大批沽盤可能推低價格，料綠色債券短期價格將會在99.55至100元徘徊。他指出，待沽壓消退後，綠債可望重上100元水平。

郭家安認為，綠債首日上市隨即跌破發行價，主要是受加息預期，以及部分孖展客希望盡快沽出「食糊」而造出的沽壓影響，料短期價格將會在99.55至100元徘徊。他認為，待沽壓消退後，綠債可重上100元水平，但相信難以出現第8批iBond高達102至103元的水位。若投資者有短期的資金需要，或是打算趁低吸納港股，他認為投資者也可以考慮蝕價沽貨；但若然短期內沒有資金需要，則可考慮待升回100元水平時才沽出，或是長綫收息至到期日。

至於綠色債券是否值得低撈，郭家安認為若低見99.5元可低撈作長綫收息，連同2.5%的保底息，回報約有3%，可望高於定存年息，也算是相當吸引。若投資者有閒置資金，低撈綠債是值得考慮。

想知更多有關綠債的消息及資訊，留意綠色債券懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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