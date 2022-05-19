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【消費優惠】希慎推三重獎賞　7折入手誠品Dr. Martens等利園區商戶電子現金券

精明消費 13:06 2022/05/19

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希慎集團年度活動「hy！ Power Up」，今年有超過100個利園區商戶參與，當中包括時尚服飾、美妝護理、環球美食、生活精品及品味家居、童裝及遊戲學習等等，同時消費禮遇亦升級為三重獎賞，多個折扣優惠為大家帶來購物驚喜，同時進一步推動本地消費。只要立即登記成為Lee Gardens Club會員及申請恒生信用卡便可享折扣優惠。

優惠一、過百間利園區商戶推7折電子優惠券

希慎「hy！ Power Up」活動將於5月20日早上10時起登陸hy！網上平台，屆時將發售7折商戶電子現金券。LeeGardens會員可於活動期間，以7折搶購商戶電子現金券，已購買的現金券將存入Lee Gardens App的電子錢包，顧客可之後再到利園區內指定商戶使用並購物。是次推廣多達100個利園區商戶參與，當中包括不少人氣品牌，例如千両、Dr. Martens、誠品、NIKE、UNIQLO等。

優惠二、指定恒生信用卡可5折搶購商戶現金券

持有指定恒生信用卡的Lee Gardens會員於hy！ 網上平台購買利園區商戶電子現金券，可以低至5折搶購商戶電子現金券，名額有限。各位恒生信用卡客戶可緊貼利園區網站及社交平台的最新消息，獲得獨家額外優惠。

優惠三、Lee Gardens積分換現金回贈  再儲會員積分

會員於hy！ 網上平台購買商戶現金券，結帳時可將現有Lee Gardens積分作即時折扣，同時賺取Lee Gardens積分。

登記成為Lee Gardens Club會員及申請恒生信用卡，於5月20日早上10時登入hy！網上平台，搶購商戶電子現金券，以最低消費盡情入手心頭好。

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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