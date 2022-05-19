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【NFT】張敬軒NFT於6月底發行　持有者可共同建構元宇宙Hinsland兼獲綫下福利

個人增值 13:03 2022/05/19

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藝人已參與NFT已成為一件可以讓粉絲以另類方式支持和追捧的途徑。作為著名歌手之一的張敬軒，於今年5月初正式宣布進入元宇宙並積極建構Hinsland，近日宣布將首次推出NFT。張敬軒最新發起的NFT為Hinsland內的一個虛擬城市「HertzCity」。NFT擁有者將能夠為張敬軒所提出的Hinsland共同規劃、建構和參與其中所有活動。

可獲更多綫下及優先福利

是次發行的NFT為今年英皇娛樂集團及張敬軒合力推進的主打項目之一，計劃將於6月下旬發行。張敬軒在個人社交平台指，擁有NFT就成為Hertz City市民，能夠為Hinsland共同規劃、建構和參與其中所有活動。同時，他會不定期出現於Hertz Discord，將帶給大家更多驚喜。

另外，NFT持有者將得到更多好處，如後續項目發展的優先福利、元宇宙Hinsland的特別使用權及更多綫下福利。有興趣的NFT玩家可以率先透過官方平台Hertz Discord參與不同的有趣活動及留意群組消息，以優先取得NFT的白名單（Whitelist），包括一些快閃遊戲、Fan Art活動和歌唱比賽等。

元宇宙Hinsland分為2個元界限，分別係「天元界」賽勒斯高地（HighlandCherlas），以及「異元界」（HertzCity），分別由2位守護者負責掌管界內的一切事務。天元界由守護者賽勒斯（Cherlas）掌管，而異元界則由Cherlas的雙生兒哥哥黑慈（Hertz）掌管。

更多HertzCity詳情：
Discord：按此
Twitter：按此
Instagram：按此

想知更多NFT趨勢，留意NFT懶人包

責任編輯：區祖飛

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欄名 : NFT

電玩手遊 元宇宙 NFT 經濟 遊戲 張敬軒 香港 Twitter 興趣 英皇

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