【消費優惠】吉野家期間限定泡菜豚肉丼$48 精明消費 10:30 2022/05/20 分享： 分享： 吉野家送上兩款限定豚丼，只要以48元就可以品嚐到率先登場嘅泡菜豚肉丼，加8元更可將餐飲升級至熱情果菠蘿特飲，優惠期至5月31日止。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Pret 20周年慶 熱情小壽桃蛋糕買一送一 今日 【消費優惠】Pret 20周年慶 熱情小壽桃蛋糕買一送一 【消費優惠】希慎推三重獎賞 7折入手誠品Dr. Martens等利園區商戶電子現金券 2022/05/19 【消費優惠】希慎推三重獎賞 7折入手誠品Dr. Martens等利園區商戶電子現金券 【消費優惠】一田購物優惠日5月25日開鑼 4大激減優惠逾萬件貨品低至1折 2022/05/19 【消費優惠】一田購物優惠日5月25日開鑼 4大激減優惠逾萬件貨品低至1折 【消費優惠】PREMIERE ELEMENTS限定 憑推廣碼半價買戲票 2022/05/19 【消費優惠】PREMIERE ELEMENTS限定 憑推廣碼半價買戲票 【消費優惠】西樹泡芙HKTVmall團購優惠 現金券低至6折 2022/05/19 【消費優惠】西樹泡芙HKTVmall團購優惠 現金券低至6折 網上購物 餐廳情報 家品 食譜 食用安全 著數優惠 美食 財務自由 菠蘿 吉野家