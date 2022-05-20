【消費優惠】Pret 20周年慶 熱情小壽桃蛋糕買一送一 精明消費 09:00 2022/05/20 分享： 分享： Pret香港為慶祝20周年，推出熱情小壽桃蛋糕！由即日起至5月22日，付款時於收銀處向店員展示指定Facebook帖文，購買熱情小壽桃蛋糕即可享買一送一，原價為48元！買個試吓都好！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】希慎推三重獎賞 7折入手誠品Dr. Martens等利園區商戶電子現金券 2022/05/19 【消費優惠】希慎推三重獎賞 7折入手誠品Dr. Martens等利園區商戶電子現金券 【消費優惠】一田購物優惠日5月25日開鑼 4大激減優惠逾萬件貨品低至1折 2022/05/19 【消費優惠】一田購物優惠日5月25日開鑼 4大激減優惠逾萬件貨品低至1折 【消費優惠】PREMIERE ELEMENTS限定 憑推廣碼半價買戲票 2022/05/19 【消費優惠】PREMIERE ELEMENTS限定 憑推廣碼半價買戲票 【消費優惠】西樹泡芙HKTVmall團購優惠 現金券低至6折 2022/05/19 【消費優惠】西樹泡芙HKTVmall團購優惠 現金券低至6折 【消費優惠】V City感謝周5月底開鑼 推5大消費賞 消費滿指定金額免費換Dyson風筒 2022/05/18 【消費優惠】V City感謝周5月底開鑼 推5大消費賞 消費滿指定金額免費換Dyson風筒 蛋糕 Facebook 網上購物 電子支付 家具 著數優惠 網購平台 餐廳情報 家品 蛋