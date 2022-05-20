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【消費優惠】Pret 20周年慶　熱情小壽桃蛋糕買一送一

精明消費 09:00 2022/05/20

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Pret香港為慶祝20周年，推出熱情小壽桃蛋糕！由即日起至5月22日，付款時於收銀處向店員展示指定Facebook帖文，購買熱情小壽桃蛋糕即可享買一送一，原價為48元！買個試吓都好！

    點擊圖片放大


撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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