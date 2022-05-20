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【消費優惠】衛訊指定Apple Watch快閃減600元　豐澤網店在家運動家電低至57折

精明消費 07:00 2022/05/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.衛訊：Apple Watch Series 7快閃減$600

衛訊進行快閃優惠，購買Apple Watch Series 7 （GPS + 流動網絡）即減600元！

  • Apple Watch Series 7 41mm：折後價3,399元（綠色/紅色） （建議零售價︰3,999元）
  • Apple Watch Series 7 45mm：折後價3,599元（藍色/紅色） （建議零售價︰4,199元）
  • Apple Watch SE （GPS + 流動網絡）即減200元優惠，
  • Apple Watch Series 7 40mm：減至2,399元（金色/銀色/ 太空灰） （建議零售價︰2,599元）

於網店用恒生信用卡簽帳及使用限定優惠碼「HSB100」，更可額外即減100元，優惠期至5月25日。


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2. 豐澤：豐澤快閃購 在家運動必備電器低至57折

豐澤網店逢星期四推出快閃購，每星期精選類別產品以激抵價發售，今期多款啞鈴、健身單車、按摩槍、跑步機等在家運動必備電器限時限量低至57折。

HEAD 25lb 極速調重啞鈴（一個）由988元減至839元、ONEFit 智能迷你行山走步機連扶手由3,888元減至3,488元、M Box可摺疊式健身單車由1,999元減至1,879元。

    點擊圖片放大

3.OK便利店：維記甜筒50元/8件

OK便利店推出優惠，呢個夏天又可以留屋企嘆住食甜筒，食住零食，飲住飲品。

維記甜筒/雪米糍2粒裝（各款） 50元有8件；淳茶舍冷萃茶500毫升樽裝（各款） 7.5元；二寶SMILEGUMM橡皮糖90-110 克（各款）/TROLLI漢堡包橡皮糖70克 16.9元有2件及健達朱古力MINI二十粒裝/快樂河馬朱古力五條裝35元有2件。

而且買滿20仲可以參加抽獎，有機會贏得Nintendo Switch（OLED款式）白色，名額50部同iPhone 13 Pro （256GB）名額100部。

    點擊圖片放大
    +2

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