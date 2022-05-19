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寶馬ti版跑車重現　頭驅小鋼炮BMW 128ti

博客 17:59 2022/05/19

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電動車的速度雖然不能匹敵，但始終欠缺了一點引擎的「火氣」，感覺不及汽油車熱血。最近多款車廠均推出掀背跑車，在傳統汽車及電動車這個交接期間，提供多一個好玩動感的選擇，當中包括這一部BMW 128ti。

近年掀背跑車界被一眾懷舊JDM搶去風頭，歐美系Hot Hatch其實也不輸蝕，有Ford Focus ST、Volkswagen Golf GTI，最新登場有寶馬的BMW 128ti。糅合了ti的熱血運動魂與BMW 1系入門級揭背車，在外形、內櫳及性能都有提升，賣相更有型，跑格更濃厚。

BMW 128ti以大量紅色M Sport及ti包圍裝飾點綴，極富運動感。（黃建輝攝）

跑車型號再現

「ti」為意大利文「Turismo Internazionale」的縮寫，可說是M及M Sport的前身，用作區別運動版。BMW第一款ti車型1800ti在1963年面世，後來推出多款型號，包括BMW 2002ti、BMW 323ti及BMW 325ti，均大受歡迎。這次事隔多年重新推出ti版本，讓一眾車迷相當驚喜。

128ti沿用1系簡潔利落的車身綫條，經典的雙腎形鬼面罩、醒目的LED頭燈及立體尾燈，還有黑色倒後鏡及排氣管飾條。試車全白色車身，突顯出全套M Sport包圍及ti專屬配飾，用上鮮紅色飾件點綴，跑車外形相當鮮明，完全滿足車迷的願望。

最搶眼是紅色M系專屬煞車卡鉗、M系擾流尾翼，還有M車側標誌。同時搭配ti車型專屬紅色進氣口飾條、ti字樣車側標誌、鮮紅色側裙板、18吋ti專屬輪圈，賣相火辣，比普通版辨識度更高。

首次套用在1系的M Sport鮮紅色卡鉗，值回票價。（黃建輝攝）

車側裙腳及字形懷舊的 ti 字樣，加添幾分型格。（黃建輝攝）

吸睛鮮紅裝飾

熱血格調亦延伸至車廂裝飾，到處可見ti專屬紅色縫綫，如車門側、扶手、儀錶板等，黑色運動型真皮軚環及門檻飾面更有M章加持。前後座椅椅背有搶眼紅色條紋，讓人聯想起跑車賽道，中央的儲物箱蓋，更有大大隻紅色ti繡字，內外均滲透ti車型的熱血魂。

中控台則沒太大改動，以傳統設計為主，配備10.25吋全電子儀錶板，以及懸浮式10.25吋觸控式熒幕，導航系統可顯示在儀錶板上。BMW Live Cockpit Professional連iDrive 7.0系統，支援智慧型語音助理及人性化語音識別功能。另亦有駕駛輔助系統、泊車輔助系統等功能，但就未有常見的無綫充電板。

中控台設計相對簡潔，但也加了紅色車綫點綴。（黃建輝攝）

前座雙運動座椅有電動調校，設計突出，椅墊亦厚實舒適。（黃建輝攝）

儲物箱蓋扶手有紅色ti繡字，搶眼有型。（黃建輝攝）

加速力平穩順暢

搭載2升TwinPower Turbo直列4汽缸汽油引擎，最大馬力265hp，最大扭力400Nm；配以8速Steptronic運動化變速波箱，0至100km/h加速只需6.1秒。加速表現綫性，不似其他小鋼炮般狂野，引擎保持平穩，聲音亦較沉實，不會有強勁爆發響喉聲，勝在內斂低調，但稍欠一點刺激過癮的感覺。

比M135i xDrive的車重減輕達80公斤，而且採用相同的前軸Torsen機械式限滑差速器，減低轉向不足，提升抓地力、穩定性、過彎性能，攻彎靈活敏銳，指向準確，回饋反應亦紮實，使用Sport Mode在山路飛馳甚有駕駛樂趣。

車廠特別加強防傾桿剛性，並專屬調校過轉向系統及M Sport懸吊系統，懸掛低了10mm，避震硬淨，難免要犧牲一點舒適度，後座跳動及震感甚明顯。作為買少見少的頭驅掀背跑車，相信車迷們都未必會介意。

10.25吋全電子儀錶板清晰易看，同時可顯示導航。（黃建輝攝）

BMW TwinPower Turbo引擎提供265匹馬力，動力充沛。（黃建輝攝）

規格表
售價：$419,000起
車型：5門5座位掀背車
引擎：1,998c.c. BMW TwinPower Turbo直列4汽缸汽油引擎
傳動：8速Steptronic運動化變速波箱，前輪驅動
馬力：265 hp/4,750-6,500rpm
扭力：400 Nm/1,750-4,500rpm
懸掛：麥花臣（前）／多連桿（後）
車身長X闊X高：4,319 X 1,799 X 1,434mm
車重：1,445kg
輪距：2,670mm
耗油量：13.2km/L
0-100km/h加速：6.1秒
查詢：BMW Concessionaires（3129 9000）

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撰文 : 張頌婷

欄名 : 型男玩物誌

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