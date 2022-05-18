【ESG基金】綠債以外的選擇？　派息ESG債券基金年息高達7.28厘

綠色零售債券 （新上市編號：04252） 認購結果已公布，將於本周四（5月19日）正式掛牌上市。近年綠色及ESG債券市場愈趨熾熱，投資者想參與綠色及ESG債券市場，除了可認購零售綠色債券外，亦可考慮投資ESG債券基金，當中有派息的基金更高達7.28厘。

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ESG債券基金派息高達7.28厘

在證監會環境、社會及管治基金列表中，派息的ESG債券基金共有6隻。根據晨星資料，派息最高為路博邁投資基金NB短期高收益債券基金，其12個月配息率達7.28%。該基金採用同業最佳／正面篩選的ESG投資策略。截至5月17日，該基金主要投資在企業債券，以B及BB級的債券為主。

派息達5.35厘的宏利可持續亞洲債券基金，同樣採用同業最佳／正面篩選的ESG投資策略。截至5月17日，該基金主要投資企業及政府債券，以A及BBB級的債券為主。

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■派息ESG債券基金表現比較■

（據派息由低至高排名）

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不過，需要注意在加息周期下，一般不利債券價格，以上所提及的ESG債券基金今年以來的表現欠佳，1年回報亦甚少錄得正回報。投資者揀選基金時，需要留意基金價格的走勢，以及是否看好ESG債券市場的長綫發展，作長期的投資部署。

同時，相較於設有定息的零售綠色債券，派息基金的派息率都可能不時改變，並可由基金管理公司酌情決定。投資者應因應個人投資目標，仔細比較投資產品才作決定。

責任編輯：李瑩

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