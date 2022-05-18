  • 24°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【ESG基金】綠債以外的選擇？　派息ESG債券基金年息高達7.28厘

17:55 2022/05/18

分享：

分享：

綠色零售債券  （新上市編號：04252）  認購結果已公布，將於本周四（5月19日）正式掛牌上市。近年綠色及ESG債券市場愈趨熾熱，投資者想參與綠色及ESG債券市場，除了可認購零售綠色債券外，亦可考慮投資ESG債券基金，當中有派息的基金更高達7.28厘。

【零售綠債5月19日上市 一文看懂短炒買賣3個方式：按此

ESG債券基金派息高達7.28厘

在證監會環境、社會及管治基金列表中，派息的ESG債券基金共有6隻。根據晨星資料，派息最高為路博邁投資基金NB短期高收益債券基金，其12個月配息率達7.28%。該基金採用同業最佳／正面篩選的ESG投資策略。截至5月17日，該基金主要投資在企業債券，以B及BB級的債券為主。

派息達5.35厘的宏利可持續亞洲債券基金，同樣採用同業最佳／正面篩選的ESG投資策略。截至5月17日，該基金主要投資企業及政府債券，以A及BBB級的債券為主。

【長揸VS短炒？ 致富郭家安：首日即沽回報未必較好：按此

■派息ESG債券基金表現比較■
（據派息由低至高排名）

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不過，需要注意在加息周期下，一般不利債券價格，以上所提及的ESG債券基金今年以來的表現欠佳，1年回報亦甚少錄得正回報。投資者揀選基金時，需要留意基金價格的走勢，以及是否看好ESG債券市場的長綫發展，作長期的投資部署。

同時，相較於設有定息的零售綠色債券，派息基金的派息率都可能不時改變，並可由基金管理公司酌情決定。投資者應因應個人投資目標，仔細比較投資產品才作決定。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
 

欄名 : 綠色投資

最新專欄文章 更多

【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　5月19日上市　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至5月18日）
今日
【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　5月19日上市　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至5月18日）
【綠色債券】零售綠債5月19日上市　一文看懂短炒買賣3個方式
2022/05/17
【綠色債券】零售綠債5月19日上市　一文看懂短炒買賣3個方式
【綠色債券】零售綠債獲48.8萬人認購　畢馬威：反映市場有需求
2022/05/17
【綠色債券】零售綠債獲48.8萬人認購　畢馬威：反映市場有需求
【綠色債券】零售綠債獲48.8萬人認購　4手或以下獲全數配發　最多可獲發5手　
2022/05/16
【綠色債券】零售綠債獲48.8萬人認購　4手或以下獲全數配發　最多可獲發5手　
【ESG】調查：大灣區內地投資者認同可持續投資理念　惟近7成指缺乏準則遵循
2022/05/13
【ESG】調查：大灣區內地投資者認同可持續投資理念　惟近7成指缺乏準則遵循
可持續發展 ESG 派息基金 基金 債券 亞洲

上一篇文章

【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　5月19日上市　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至5月18日）

下一篇文章

【全職媽媽】家庭主婦日做24小時全年無休　研究：身兼19職年薪可達99.4萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款