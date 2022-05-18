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【公務員薪酬調整】薪酬趨勢調查報告出爐　調整幅度介乎3.2%至8.3%

個人增值 15:57 2022/05/18

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薪酬研究調查組編纂的2022年薪酬趨勢調查報告今日（18日）公布。調查結果顯示，參與調查的公司在2021年4月2日至2022年4月1日的12個月期間，給予員工的薪酬調整介乎3.2至8.3%。

當中，低層薪金級別（即月薪低於24,070元）的薪金調整幅度為3.2%；中層薪金級別（月薪24,070至73,775元）的調整幅度為5.58%；高層薪金級別（月薪73,776至150,915元）的調整幅度為8.3%。

據了解，調查委員會委員現正詳細研究薪酬趨勢調查報告。視乎委員的分析及討論，調查委員會會在今年5月25日舉行的會議審核及考慮確認調查結果。 其後，調查委員會會向政府提交調查結果。

今年度公務員薪酬調整有待決定

按照既定做法，行政長官會同行政會議會在考慮調查所得的薪酬趨勢指標和其他相關因素，例如是香港經濟狀況、政府的財 政狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求及公務員士氣等因素後，就2022至2023年度公務員薪酬調整作出決定。

調查結果反映111間參與調查的公司約13萬名僱員， 在2021年4月2日至2022年4月1日的12個月期間薪酬的變動。這些公司當中包括83間規模較大的公司（僱員人數為100或以上），以及28間規模較小的公司（僱員人數為50至99）。這些公司是在所屬行業中被視為具代表性而又被普遍認為是穩健良好的僱主，並有一套合理和有系統的薪金管理方法。

 

責任編輯：鄭樂怡

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