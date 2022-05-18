【A股分析】施羅德：A股估值或未觸底　籲抱中長期投資心態、薦消費服務業和先進製造業

施羅德投資管理股票投資團隊認為內地A股市場整體估值已大幅修正，考慮到盈利預測仍潛在下調空間，加上歷來數據的綜合分析，目前估值可能尚未觸底。不過，在經歷近期的大幅調整後，部分公司的估值已進入具吸引力的區間。

該團隊對內地A股保持謹慎的態度，並將以積極的心態尋找已經進入目標價格區間的優質企業。該行認為市場的系統性下跌階段或已告一段落，展望將來，Alpha的力量有機會勝出。應重點關注在目前經濟社會背景下仍能保持穩健，甚至能夠擴大市場份額的企業。另外，還可以提前關注將顯著受惠於經濟和社會回復常態的行業，例如消費服務業和先進製造業等。

該行表示，企業盈利在上半年可能面臨一定的下調壓力。從已經公佈的第一季度業績來看，整體利潤增長為3.6%。雖然數據較2021年第四季度已有所回升，但大宗商品價格大幅上漲所導致的成本壓力，以及疫情的影響可能會在第二季度浮現。這有可能會影響企業的收入增長和利潤。行業分析師通常會在業績報告出爐後根據報表調整盈利預測。故此，該行預計密集的盈利預測調整或會在第一季度業績和中期業績發佈後才出現。

中國嚴格防疫政策或將常態化



在可預見的中期，中國嚴格的防疫政策或將常態化，從上海防疫中總結出的經驗可能會被應用到全國各地。施羅德投資管理股票投資團隊認為收緊的新冠肺炎防疫措施或會在短期內令內地經濟承壓。

從周期角度看，該行觀察到一些中期的結構性變化。內地第一季度的國內生產總值（GDP）錄得4.8%增長，受疫情影響較小。然而，若以上海為例，全面封控是從四月初開始的。因此，相關影響或會在第二季度的經濟增長才體現出來。另外，由於人員、物流和供應鏈受到一定影響，某些產業和公司出現了尋找供應鏈後備方案的想法和行為，例如以東南亞和印度作為後備選項。

責任編輯：陳玉蓮

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