  • 25°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股分析】施羅德：A股估值或未觸底　籲抱中長期投資心態、薦消費服務業和先進製造業

個人增值 16:50 2022/05/18

分享：

分享：

施羅德投資管理股票投資團隊認為內地A股市場整體估值已大幅修正，考慮到盈利預測仍潛在下調空間，加上歷來數據的綜合分析，目前估值可能尚未觸底。不過，在經歷近期的大幅調整後，部分公司的估值已進入具吸引力的區間。

該團隊對內地A股保持謹慎的態度，並將以積極的心態尋找已經進入目標價格區間的優質企業。該行認為市場的系統性下跌階段或已告一段落，展望將來，Alpha的力量有機會勝出。應重點關注在目前經濟社會背景下仍能保持穩健，甚至能夠擴大市場份額的企業。另外，還可以提前關注將顯著受惠於經濟和社會回復常態的行業，例如消費服務業和先進製造業等。

該行表示，企業盈利在上半年可能面臨一定的下調壓力。從已經公佈的第一季度業績來看，整體利潤增長為3.6%。雖然數據較2021年第四季度已有所回升，但大宗商品價格大幅上漲所導致的成本壓力，以及疫情的影響可能會在第二季度浮現。這有可能會影響企業的收入增長和利潤。行業分析師通常會在業績報告出爐後根據報表調整盈利預測。故此，該行預計密集的盈利預測調整或會在第一季度業績和中期業績發佈後才出現。

中國嚴格防疫政策或將常態化

在可預見的中期，中國嚴格的防疫政策或將常態化，從上海防疫中總結出的經驗可能會被應用到全國各地。施羅德投資管理股票投資團隊認為收緊的新冠肺炎防疫措施或會在短期內令內地經濟承壓。

從周期角度看，該行觀察到一些中期的結構性變化。內地第一季度的國內生產總值（GDP）錄得4.8%增長，受疫情影響較小。然而，若以上海為例，全面封控是從四月初開始的。因此，相關影響或會在第二季度的經濟增長才體現出來。另外，由於人員、物流和供應鏈受到一定影響，某些產業和公司出現了尋找供應鏈後備方案的想法和行為，例如以東南亞和印度作為後備選項。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【健康增值】新冠病毒加劇慢阻肺病　久咳氣喘心口翳悶要留神
2022/05/15
【健康增值】新冠病毒加劇慢阻肺病　久咳氣喘心口翳悶要留神
【健康增值】中醫拆解腦霧成因　補腎養肝為調養關鍵
2022/05/14
【健康增值】中醫拆解腦霧成因　補腎養肝為調養關鍵
【外傭渴市】外傭荒持續、不少「姐姐」自抬身價　僱主如何留得住「姐姐」？
2022/05/11
【外傭渴市】外傭荒持續、不少「姐姐」自抬身價　僱主如何留得住「姐姐」？
【投資分析】股市回報低迷、債券吸引力漸露　是時候反轉過去十年投資方式？
2022/05/11
【投資分析】股市回報低迷、債券吸引力漸露　是時候反轉過去十年投資方式？
【健康增值】疫情期間情緒支援求助飈升　5個讓自己心理健康的方法
2022/05/09
【健康增值】疫情期間情緒支援求助飈升　5個讓自己心理健康的方法
股票 經濟 商品 貨幣政策 能源供應 疫情 施羅德 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 防疫措施

下一篇文章

【公務員薪酬調整】薪酬趨勢調查報告出爐　調整幅度介乎3.2%至8.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【NFT】滙豐為客戶鑄造全家福NFT　更可製成專屬CASETiFY手機殼、中環設展館（附製作方法）
【NFT】滙豐為客戶鑄造全家福NFT　更可製成專屬CASETiFY手機殼、中環設展館（附製作方法）
【NFT】「ARTAVERSE」6月中環開鑼　陳柏宇張天賦Dear Jane戶外獻唱　購票有機會獲專屬NFT（附詳情）
【NFT】「ARTAVERSE」6月中環開鑼　陳柏宇張天賦Dear Jane戶外獻唱　購票有機會獲專屬NFT（附詳情）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月17日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月17日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
今日理財筆記 - 香港邊間公司對打工仔最具吸引力？　即睇20強榜單
香港邊間公司對打工仔最具吸引力？　即睇20強榜單
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款