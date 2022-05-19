【消費優惠】PREMIERE ELEMENTS限定 憑推廣碼半價買戲票 精明消費 10:30 2022/05/19 分享： 分享： 咁耐無睇戲，當然要睇返夠本！於百老匯院線網站或手機應用程式購買PREMIERE ELEMENTS星期一至四場次正價戲票，憑指定推廣碼「PE50」，即可專享半價優惠！優惠期至5月31日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】一田購物優惠日5月25日開鑼 4大激減優惠逾萬件貨品低至1折 今日 【消費優惠】一田購物優惠日5月25日開鑼 4大激減優惠逾萬件貨品低至1折 【消費優惠】西樹泡芙HKTVmall團購優惠 現金券低至6折 今日 【消費優惠】西樹泡芙HKTVmall團購優惠 現金券低至6折 【消費優惠】V City感謝周5月底開鑼 推5大消費賞 消費滿指定金額免費換Dyson風筒 2022/05/18 【消費優惠】V City感謝周5月底開鑼 推5大消費賞 消費滿指定金額免費換Dyson風筒 【消費優惠】榮華網店超早鳥優惠 月餅組合722.5元起 2022/05/18 【消費優惠】榮華網店超早鳥優惠 月餅組合722.5元起 【消費優惠】崇光感謝祭2022開鑼 精選化妝護膚品／家電優惠價發售 2022/05/18 【消費優惠】崇光感謝祭2022開鑼 精選化妝護膚品／家電優惠價發售 Elements 市盈率 香港經濟日報 退休 經濟 財務自由 電影 手機Apps 家電 著數優惠