【消費優惠】西樹泡芙HKTVmall團購優惠 現金券低至6折 精明消費 09:00 2022/05/19 分享： 分享： 鐘意食泡芙要留意以下優惠！西樹泡芙於HKTVmall進行一年一度團購，每套10張20元現金券現時只售120元，折扣低至6折，買2套更會多送1張！ 優惠期至5月31日，每單交易可享此優惠一次，而且數量有限，以結帳頁面（購物車）顯示為準， 送完即止。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】V City感謝周5月底開鑼 推5大消費賞 消費滿指定金額免費換Dyson風筒 2022/05/18 【消費優惠】V City感謝周5月底開鑼 推5大消費賞 消費滿指定金額免費換Dyson風筒 【消費優惠】榮華網店超早鳥優惠 月餅組合722.5元起 2022/05/18 【消費優惠】榮華網店超早鳥優惠 月餅組合722.5元起 【消費優惠】崇光感謝祭2022開鑼 精選化妝護膚品／家電優惠價發售 2022/05/18 【消費優惠】崇光感謝祭2022開鑼 精選化妝護膚品／家電優惠價發售 【樂悠咭】如何用八達通App申請樂悠咭？ Step by Step話你知（附申請步驟） 2022/05/17 【樂悠咭】如何用八達通App申請樂悠咭？ Step by Step話你知（附申請步驟） 【消費優惠】Blue Bottle Coffee x MaskOn周五K11 Art Mall設限定店 售聯乘口罩及環保袋助無家者 2022/05/17 【消費優惠】Blue Bottle Coffee x MaskOn周五K11 Art Mall設限定店 售聯乘口罩及環保袋助無家者 香港經濟日報 香港 退休 經濟 財務自由 定期存款 著數優惠 電子支付 網購平台 網上購物