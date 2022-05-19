【消費優惠】上水廣場消費指定金額1折換購iPhone13　阿波羅單球雪糕$12

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 上水廣場 ：消費滿5萬元1折換購iPhone13

由即日起至7月3日，上水廣場推出「涼浸浸・初夏祭」活動，聯同場內超過85間星級品牌攜手推出激賞優惠！最吸引就是只要以電子貨幣於初夏祭指定星期六即日消費滿指定金額，即可參加「1折換購賞」。

凡單一即日消費滿50,000元，更可以用1折換購：

換購iPhone 13 （256GB）（優惠價760元）

Dyson全新桃紅色風筒（優惠價368元）

Nintendo Switch（優惠價228元）等；

凡單一即日消費滿18,000元，即可以以1折換購：

AirPods第三代（優惠價150元）

Shiseido皇牌免疫力全新肌源補水組合（優惠價250元）

Marshall藍牙耳機（優惠價130元）等；

凡單一即日消費滿港幣5,000元，即可以以1折換購：

Bruno氣炸鍋（優惠價80元）

Estee Lauder升級再生基因修護賦活眼霜套裝（優惠價88元）等

優惠期由即日起至7月3日止。

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2. 阿波羅 ：單球雪糕12元

夏天咁熱，當然要消暑，去阿波羅歎單球雪糕只需優惠價12元，於初夏為你送上一點甜！

要留意部分分店價錢不一樣，天星碼頭分店優惠價28元 （原價32元） ； 旺角T.O.P.、海之戀、大埔廣場及連理街分店優惠價16元（原價20元），優惠期由即日起至5月31日止。





3.759阿信屋：精選食品享2件價限時優惠

759阿信屋推出限時優惠，童星素材市場脆條系列以16.9元/2件價發售，當中檸檬鹽味鯖魚脆條及生薑醬油沙丁魚脆條帶，魚肉腸等都有優惠，記得去掃貨！要留意優惠期至5月22日。

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