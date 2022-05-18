【消費優惠】V City感謝周5月底開鑼　推5大消費賞　消費滿指定金額免費換Dyson風筒

屯門區旗艦購物商場V city一年一度的「THANKFUL WEEK感謝周」，將於今年5月25至31日舉行，商場推出5大消費賞，包括以低至1元的優惠和高達300%回贈。

優惠一：1元、10元震撼價專區



此優惠以美食為主，有燕麥黑米露、美國天然小紅莓乾、北海道豚肉燒賣和紅豆冰以1元登場。上海食府雞絲水晶粉皮、冰室迷你炸饅頭以10元驚喜快閃，以最抵價錢享美食。

優惠二：全場瘋狂買+消費券專享優惠



「全場瘋狂買」一共推出逾2萬件人氣美妝潮服、生活百貨及健康食品，低至17折。今年更藉消費券熱潮，加碼推出限量消費券專享優惠，聚焦大面額的貨品，令折扣省下來的金額更亮眼、更抵買！

優惠三：消費券智．潮家電賞

有消費券的加持，今年Vcity推出「消費券智．潮家電賞」，5月24日下午3時起，The Point會員預先在The Point App內換領限定心水產品預留證，並於推廣期內以電子消費券消費滿指定金額，即可換領人氣Gadgets，包括最新型號10.9吋紫色iPad Air、Dyson（全新版）Supersonic HD08風筒、夏日炎炎必備的德國寶等離子空氣淨化風扇等。

優惠四：「BID」買傾心賞



另外，今年V city首推「BID」買傾心賞，以策略贏取心頭好。於感謝周期間，The Point會員於推廣期內於V city使用最少10元Point Dollar付款，即可憑Point Dollar以暗標方式參與競投，底價為200元的Point Dollar。以最高Point Dollar投得產品之中標者，即可獲得建議零售價為19,800元的MAXCARE傾心椅（橄欖綠色）1部 。

拍賣投標步驟：

1. 透過此網址立即成為The Point新會員。

1. The Point會員登入此網址，填寫個人資料、投標之Point Dollar及於推廣期內行使之Point Dollar以暗標方式進行拍賣。

2. 截止投標日期及時間為2022年5月31日晚上11時59分。

3. 投標完結及落實中標Point Dollar金額後，V city將透過電郵發送有關換領詳情至最終中標者，以安排取貨。

優惠五：夏の福袋大激賞



「V city夏の福袋」活動人人都可參與免費換領實用福袋套裝，The Point會員於5月25日在V city即日以電子消費券單一消費滿150元，即可獲高達300%回贈的豐富「V city夏の福袋」1個，當中包括CATALO 50元禮券2張以及逾400元食品及個人護理用品。福袋數量有限，換完即止。

推廣期：5月25日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：V city MTR層顧客服務中心

名額：150個 （換完即止）



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責任編輯：區祖飛

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