【投資策略】重溫巴菲特3大名言　助你在熊市穩定情緒

面對環球股市近幾個月反覆的市況，想安然渡過熊市，以下是股神巴菲特的三條投資原則值得再三重溫。

1.市場恐慌時貪婪

巴菲特最為重要的名言：「我們會在別人貪婪時恐懼，只有在別人恐懼時才貪婪。」

在市場變得令人恐懼之前，永遠不會真正知道這有多難，但是這句話令人難以置信地提醒我們，在短期內，市場是由情緒驅動的。當情緒變得糟糕時，頭腦冷靜的投資者通常會遇到難以置信的機會。

投資組合內的股票下跌往往很容易令人將焦點投放在其中，但如果是真正價值，除了不用擔心，更會是買入的機會。另外，亦不需要嘗試去撈到最低價，只需見相對恐慌時如有有閒置資金可增持。

2.不要賠錢

巴菲特另一最廣泛引用的名言：「投資的第一條規則是不要蝕錢，而投資的第二條規則是不要忘記第一條。」

從表面上看，這似乎很簡單，而且完全缺乏有用的信息。但要掌握這個原則，你必須了解投資者是如何在股市蝕錢的。真正虧本的唯一方法是出現虧損時賣出股票。這導致了一個重要的區別：股票價格下跌並不表明應該賣出。虧本出售股票的唯一原因是，如果最初買入的基礎投資論點不再正確。

巴菲特認為，當你購買一隻股票時，必須做好準備會下跌50%或更多的準備，並且對此仍感到滿意。事實上，巴郡的股票都曾跌過五成。因此，如果投資的唯一規則是避免虧損，那麼除非基礎業務存在根本性缺陷，否則你應該避免出售遭到重創的股票。

3. 不要每天查看價格

巴菲特曾經講過：「如果對證券進行了良好的投資，即使關閉股票市場五年，都不應該受打擾。」

作為投資者，大家需了解採取長期持有的重要性。然而，出於不同原因，或者好奇心，我們每天都看股票價格。兩者是反向的。如果股市要關閉 5 年，你會對投資組合中的持股感到滿意或應到憂慮嗎？如果是好有信心的話，熊市不應該嚇到你。當然說起來容易做起來難，但避免每天檢查股票可以減輕市場波動的壓力。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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