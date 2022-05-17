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【NFT】滙豐為客戶鑄造全家福NFT　更可製成專屬CASETiFY手機殼、中環設展館（附製作方法）

個人增值 18:47 2022/05/17

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滙豐卓越理財將推出最新「#全家福照相館」NFT企劃，以像素化效果（pixelate）為不同家庭打造不一樣的全家福，以支持不同香港家庭的幸福定義。滙豐卓越理財早前特別邀請岑麗香、李元元等率先體驗「#全家福照相館」，為他們打造獨一無二的全家福NFT，並將他們專屬的NFT展示在CASETiFY手機殼上，以生活中最貼身的用品時刻分享家庭最幸福時光。

體驗「#全家福照相館」可獲專屬全家福NFT及CASETiFY手機殼

滙豐客戶由即日起至6月12日，登入網址，透過滙豐卓越理財的「#全家福照相館」NFT企劃，即可為家人製作一張獨一無二的像素化全家福。完成活動後，將參考碼複製到滙豐Facebook及完成指定步驟，即可參加抽獎，有機會將全家福轉換為獨一無二的NFT，並將此專屬NFT印製於CASETiFY手機殼上。另外，只要完成拍照，客戶可於CASETiFY香港專門店享有獨家高達8折專屬CASETiFY優惠。

中環置地廣場CASETiFY STUDiO同時由即日起至6月12日，展示滙豐卓越理財「#全家福照相館」NFT企劃的全家福NFT手機殼，客戶亦可以到場參觀。

使用照相館方法：

  • 透過照相館提供的照片上傳表格，上傳參加者的原始照片或拍照
  • 照相館將自動去除上傳照片之背景，以製作參加者及/或參加者之家庭成員的去背圖像
  • 去背圖像將被像素化及放置於參加者選擇的拼圖風格以生成新圖像（“成品照”）供參加者下載及分享。

滙豐卓越理財「#全家福照相館」NFT企劃

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責任編輯：區祖飛

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