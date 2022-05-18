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東海飲食超值早晨$1享招牌點心　海港飲食堂食外賣北海道松葉蟹298元/隻

精明消費 07:00 2022/05/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.東海飲食：超值早晨1元享招牌點心

東海飲食推出新一輪早晨1元點心，按茶芥每位可以1元享用招牌點心一款！

  • 星期一：鳯爪排骨飯
  • 星期二：韮皇鮮蝦腸
  • 星期三：北菇滑雞飯
  • 星期四：荷香珍珠雞
  • 星期五：臘味蒸蘿蔔糕
  • 星期六：荷香珍珠雞
  • 星期日：東海蝦餃皇

 

    點擊圖片放大

優惠詳情

東海薈
沙田店 T：3188 1283 沙田鄉事會路138號HomeSquare 1樓117號舖

東海薈‧拉斐特
銅鑼灣店 T：2827 9938 銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓
青衣城店 T：2317 8889 青衣青敬路33號青衣城1樓口117號

東海酒家
太古坊店 T：2887 7112 鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈2樓

2.海港飲食：堂食外賣北海道松葉蟹298元/隻

海港飲食集團推出震撼價優惠，北海道松葉蟹堂食外賣只售298元一隻！（約一斤半至二斤）

    點擊圖片放大

全綫分店供應，詳情請致電分店查詢：3516 8200

3.Pizza Hut：外賣自取滿180元加1元多1個批

Pizza Hut「+$1蚊1個批」優惠延長至5月27日，逢星期一至五，只要外賣自取滿180元，即可加1元換購至尊、意式風情、夏威夷風光、辣肉腸或芝味誘惑普通批，更可選鬆厚批、薄脆批、三藩市式手藝薄批。

優惠適用於香港必勝客分店 （峻巒分店除外），不適用於foodpanda之訂單。優惠可以與金會員9折優惠及「$10辣味雞翼四隻」推廣一同使用。

    點擊圖片放大

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