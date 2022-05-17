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【品味投資】富藝斯5月底舉行春季拍賣名錶　勞力士、百達翡麗外有何品牌？德國Lang&Heyne「鈦」搶眼

個人增值 18:01 2022/05/17

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富藝斯（Phillips）拍賣行將於5月27日至28日在香港JW萬豪酒店舉行「名錶薈萃- 香港XIV」春季拍賣。是次拍賣除了來自百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士（Rolex）及朗格（A. Lange & Söhne）等知名鐘錶品牌的重要時計，還將聚焦當代最具創意及才華、以獨特風格重新定義製錶工藝的獨立製錶工匠所出品的時計。

Lang & Heyne「鈦」機芯腕錶　估價逾46萬港元

富藝斯指，「名錶薈萃- 香港XIV」春季拍賣將會呈獻一款由富藝斯鐘錶、香港鐘錶零售商The Lavish Attic與德國獨立製錶品牌Lang & Heyne攜手打造、獨一無二的精鋼原型腕錶。此款腕錶最大的特色是極度罕見、幾乎完全以「鈦」製成的機芯。Lang & Heyne品牌的腕錶為「Friedrich II Remontoir」型號，設獨一無二精鋼鏈帶腕錶，備黑色琺瑯錶盤、夜光指針及鈦機芯，約於2021年製，估價逾46萬港元，並以無底價拍賣。

另外，亦有港人熟悉的名錶品牌Richard Mille，其中「RM67-02 Alexis Pinturault」以估價200萬至400萬港元拍賣，此腕錶約於2021年製，用上超薄白色石英碳纖維酒桶形自動鏤空腕錶。

富藝斯「名錶薈萃-香港XIV」春季拍賣腕錶款式

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責任編輯：區祖飛

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