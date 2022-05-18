De Beers全球最大開採鑽石公司 　推可持續發展鑽石揭珠寶新一頁

話說最近張敬軒為拍攝海報一人分飾人氣男團 MIRROR 12位成員，提到最難扮演的，不是姜濤灣的姜濤，也不是神徒朝拜的Anson Lo，而是隊長楊樂文（Lokman），軒仔直言自己頭形沒有Lokman那麼完美。

▲ Talisman系列綴鑽石原石與拋光鑽石黃金手鐲（$79,500）、綴鑽石原石與拋光鑽石黃金吊墜頸鏈（$180,000），綴鑽石原石與拋光鑽石黃金戒指（$74,500）、綴梨形鑽石黃金曡戴戒指（$15,500）、綴圓形鑽石黃金曡戴戒指（$14,500 ），綴鑽石原石黃金叠戴戒指。（$13,500/圖片品牌提供）

有好的頭形，確實是演藝界最大元素之一，如Lokman曾以dreadlock雷鬼髮型為標記，今年改以超短髮的skinhead，其髮型的可持續性發展是12子中最多變的一位，難怪得De Beers Jewellers青睞！

因為近年環保議題迫在眉睫，作為全球最大鑽石開採公司De Beers責無旁貸，一早響應建設更美好的未來，即以負責任形式為來源地與當地人民帶來長久正面的影響，能締造一個更公平、更安全、更清潔、更健康、社區繁榮發展、持續把安全和道德誠信放在首位。

▲ Talisman系列綴鑽石原石白金戒指（$16,000）、Enchanted Lotus系列綴鑽石白金戒指（$60,500）、綴鑽石白金吊墜頸鏈（$67,500 ）、白金鑽石耳環（$20,500）、Talisman系列 Azulea綴鑽石黑金戒指（$21,000）、綴鑽石原石白金手鐲。（$41,000/圖片品牌提供）

▲ Horizon系列玫瑰金鑽石戒指。（$31,500/圖片品牌提供）

▲ Enchanted Lotus系列白金鑽石吊墜頸鏈。（$67,500/圖片品牌提供）

作為首個將天然鑽石原石與拋光鑽石結合的高級珠寶品牌，De Beers早於2005年的Talisman 系列中，把鑽石原石和拋光美鑽以鑿點金工鑲嵌工藝（serti poincon），和在金屬材質將鑽石四周包圍穩固並讓其火彩力度更加強大。

▲ Talisman系列鈑綴鑽石原石與拋光鑽石黃金手鐲。（$79,500）

那麼有使命感的品牌，自然得到MIRROR隊長Lokman以身體支持，近排除了出席記者會外，終於粉墨登場為 De Beers 旗下經典Talisman，Enchanted Lotus和Horizon系列，示範其多變個性又盡顯還愛於地球的堅持，應該要撐！

記者：何偉雄、黃鑑江