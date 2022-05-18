De Beers全球最大開採鑽石公司 　推可持續發展鑽石揭珠寶新一頁

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【投資策略】重溫巴菲特3大名言 助你在熊市隱定情緒
話說最近張敬軒為拍攝海報一人分飾人氣男團 MIRROR 12位成員，提到最難扮演的，不是姜濤灣的姜濤，也不是神徒朝拜的Anson Lo，而是隊長楊樂文（Lokman），軒仔直言自己頭形沒有Lokman那麼完美。
有好的頭形，確實是演藝界最大元素之一，如Lokman曾以dreadlock雷鬼髮型為標記，今年改以超短髮的skinhead，其髮型的可持續性發展是12子中最多變的一位，難怪得De Beers Jewellers青睞！
因為近年環保議題迫在眉睫，作為全球最大鑽石開採公司De Beers責無旁貸，一早響應建設更美好的未來，即以負責任形式為來源地與當地人民帶來長久正面的影響，能締造一個更公平、更安全、更清潔、更健康、社區繁榮發展、持續把安全和道德誠信放在首位。
作為首個將天然鑽石原石與拋光鑽石結合的高級珠寶品牌，De Beers早於2005年的Talisman 系列中，把鑽石原石和拋光美鑽以鑿點金工鑲嵌工藝（serti poincon），和在金屬材質將鑽石四周包圍穩固並讓其火彩力度更加強大。
那麼有使命感的品牌，自然得到MIRROR隊長Lokman以身體支持，近排除了出席記者會外，終於粉墨登場為 De Beers 旗下經典Talisman，Enchanted Lotus和Horizon系列，示範其多變個性又盡顯還愛於地球的堅持，應該要撐！
記者：何偉雄、黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌