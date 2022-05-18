  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

De Beers全球最大開採鑽石公司 　推可持續發展鑽石揭珠寶新一頁

博客 13:49 2022/05/18

分享：

分享：

話說最近張敬軒為拍攝海報一人分飾人氣男團 MIRROR 12位成員，提到最難扮演的，不是姜濤灣的姜濤，也不是神徒朝拜的Anson Lo，而是隊長楊樂文（Lokman），軒仔直言自己頭形沒有Lokman那麼完美。

Talisman系列綴鑽石原石與拋光鑽石黃金手鐲（$79,500）、綴鑽石原石與拋光鑽石黃金吊墜頸鏈（$180,000），綴鑽石原石與拋光鑽石黃金戒指（$74,500）、綴梨形鑽石黃金曡戴戒指（$15,500）、綴圓形鑽石黃金曡戴戒指（$14,500 ），綴鑽石原石黃金叠戴戒指。（$13,500/圖片品牌提供）

有好的頭形，確實是演藝界最大元素之一，如Lokman曾以dreadlock雷鬼髮型為標記，今年改以超短髮的skinhead，其髮型的可持續性發展是12子中最多變的一位，難怪得De Beers Jewellers青睞！

因為近年環保議題迫在眉睫，作為全球最大鑽石開採公司De Beers責無旁貸，一早響應建設更美好的未來，即以負責任形式為來源地與當地人民帶來長久正面的影響，能締造一個更公平、更安全、更清潔、更健康、社區繁榮發展、持續把安全和道德誠信放在首位。

Talisman系列綴鑽石原石白金戒指（$16,000）、Enchanted Lotus系列綴鑽石白金戒指（$60,500）、綴鑽石白金吊墜頸鏈（$67,500 ）、白金鑽石耳環（$20,500）、Talisman系列 Azulea綴鑽石黑金戒指（$21,000）、綴鑽石原石白金手鐲。（$41,000/圖片品牌提供）

Horizon系列玫瑰金鑽石戒指。（$31,500/圖片品牌提供）

Enchanted Lotus系列白金鑽石吊墜頸鏈。（$67,500/圖片品牌提供）

作為首個將天然鑽石原石與拋光鑽石結合的高級珠寶品牌，De Beers早於2005年的Talisman 系列中，把鑽石原石和拋光美鑽以鑿點金工鑲嵌工藝（serti poincon），和在金屬材質將鑽石四周包圍穩固並讓其火彩力度更加強大。

Talisman系列鈑綴鑽石原石與拋光鑽石黃金手鐲。（$79,500）

那麼有使命感的品牌，自然得到MIRROR隊長Lokman以身體支持，近排除了出席記者會外，終於粉墨登場為 De Beers 旗下經典Talisman，Enchanted Lotus和Horizon系列，示範其多變個性又盡顯還愛於地球的堅持，應該要撐！

記者：何偉雄、黃鑑江

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

90年代殿堂MATSUDA復活　專攻秀氣古典新視線
2022/05/13
90年代殿堂MATSUDA復活　專攻秀氣古典新視線
EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線
2022/05/05
EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線
藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月
2022/04/29
藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月

你可能感興趣

90年代殿堂MATSUDA復活　專攻秀氣古典新視線
17:22 2022/05/13
90年代殿堂MATSUDA復活　專攻秀氣古典新視線
EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線
11:09 2022/05/05
EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線
藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月
13:02 2022/04/29
藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月

最新專欄文章 更多

90年代殿堂MATSUDA復活　專攻秀氣古典新視線
2022/05/13
90年代殿堂MATSUDA復活　專攻秀氣古典新視線
芯駖愛舞蹈敢追夢　被Tudor看中為BLACK BAY系列加持
2022/05/13
芯駖愛舞蹈敢追夢　被Tudor看中為BLACK BAY系列加持
【Netflix電影】《禁室365天之後》再挑戰尺度　口碑逆轉仍登全球熱播榜
2022/05/12
【Netflix電影】《禁室365天之後》再挑戰尺度　口碑逆轉仍登全球熱播榜
209萬最強新一代　Land Rover Defender 110 P525 V8
2022/05/06
209萬最強新一代　Land Rover Defender 110 P525 V8
Royal Oak系列叱咤半世紀錶壇　愛彼以超薄陀飛輪特別版慶生
2022/05/05
Royal Oak系列叱咤半世紀錶壇　愛彼以超薄陀飛輪特別版慶生
楊樂文 Mirror 消費種類 消費資訊 珠寶

下一篇文章

【投資策略】重溫巴菲特3大名言　助你在熊市隱定情緒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【加息部署】按息每上升1厘　樓價應有多少調整？
【加息部署】按息每上升1厘　樓價應有多少調整？
博客 - 【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
博客 - 【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數
【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數
博客 - 【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單
【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單
博客 - 【加密貨幣】穩定幣UST與美元「脫鈎」遭拋售　幣災或觸發各國加強立法監管
【加密貨幣】穩定幣UST與美元「脫鈎」遭拋售　幣災或觸發各國加強立法監管
博客 - 【速運快測】台灣疫情嚴峻快測價升缺貨　港人想寄去台灣有咩限制？
【速運快測】台灣疫情嚴峻快測價升缺貨　港人想寄去台灣有咩限制？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款