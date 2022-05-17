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【綠色債券】零售綠債5月19日上市　一文看懂短炒買賣3個方式

18:48 2022/05/17

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綠色零售債券 （新上市編號：04252） 認購結果已公布，將於本周四（5月19日）正式掛牌上市。如有意在掛牌首日沽出零售綠債，有甚麼方法及有何需要注意？

方法1：經聯交所交易 — 需先轉倉

持有綠債的投資者，若是直接透過香港中央結算公司或經券商持有者，可直接經聯交所出售綠債；若透過配售銀行持有綠債，須指示銀行將綠債由債券戶口轉移至證券戶口，或轉移至券商或香港結算公司的戶口，方可在聯交所出售。

需要注意，投資者將綠債轉倉涉及時間及費用，部分銀行可即日完成轉倉，但部分則需時1天至5天，宜先向銀行了解有關手續及收費。

【零售綠債獲48.8萬人認購 4手或以下獲全數配發 最多可獲發5手：按此

方法2：銀行場外交易 — 上市前已可買賣

此外，透過配售銀行持有綠債的投資者，亦可以「場外交易」（OTC）的形式出售綠債，即在交易所外進行交易。投資者可根據配售銀行開出的買入及賣出價，於場外直接將所持有的綠債出售給銀行，以此方式進行買賣可省卻轉倉的手續。

由於場外交易的價格由銀行開出，價格有機會與上市日二手市場的價格有差異。

【2.5厘零售綠債 加息環境短炒不一定穩賺？：按此

方法3：券商暗盤交易 — 上市前已可買賣

除了銀行以外，券商也設有類似「場外交易」的交易平台，一般稱為暗盤。其交易開始日期有機會較上市日早，各券商的安排亦有不同，而暗盤價亦有機會偏離上市日二手市場的價格。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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