【樂悠咭】如何用八達通App申請樂悠咭？　Step by Step話你知（附申請步驟）

65歲或以上合資格香港居民可於今年6月1日起分階段申請樂悠咭，前文提到各出生年份的申請時間，並曾提及除了郵寄表格外，亦可以經八達通App手機應用程式遞交申請。使用八達通App申請的好處是只需安坐家中，不用外出拿申請表及郵寄。以下將詳細講解八達通App的申請步驟！

步驟一：準備以下文件

申請樂悠咭需要準備兩項文件，包括香港智能身份證正本及彩色護照證件相。而彩色護照證件相片有一定的規格，須是彩色護照證件大頭相片；白色或純淺色背景；6個月內拍攝的相片；圖像最少600像素（闊） x 800像素（高）。

照片需要儲存在手機內以便上傳。如沒有依照上述規格提供相片，申請將可能被延遲或拒絕。由於相片質素可能出現參差，所以不建議使用手機拍攝自拍照。

■不獲接受的相片例子■

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步驟二：下載八達通App

在準備上述的文件過後，申請人可以透過Google Play、App Store或AppGallery搜尋及下載八達通App。

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步驟三：透過八達通App遞交電子申請表

於八達通App主頁面的「焦點服務」部分，點選申請樂悠咭，或於主頁面的右下角點選「更多」，然後選擇申請樂悠咭，再按照電子申請表内列明的步驟申請及遞交即可完成申請。

■用八達通App提交申請的步驟■

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如果在申請時已提供正確的資料及文件，「樂悠咭」會在4個星期內郵寄至通訊地址，申請人亦會收到提示短訊。收到卡後，只需要在現時可以增值八達通的地點增值便可使用。

責任編輯：鄭樂怡

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