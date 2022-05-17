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【消費優惠】Blue Bottle Coffee x MaskOn周五K11 Art Mall設限定店　售聯乘口罩及環保袋助無家者

精明消費 14:46 2022/05/17

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Blue Bottle Coffee與本地品牌MO/MaskOn合作，推出全新限定Blue Bottle Coffee x MaskOn口罩及再造紙咖啡環保袋，並即將於5月20日至6月15日期間，在K11 Art Mall開設合作限定店，率先公開發售聯乘產品為ImpackHK同路舍籌款。

■Blue Bottle、MaskOn聯乘口罩及環保袋

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期間限定店率先發售聯乘口罩及環保袋

Blue Bottle Coffee與MO / MaskOn將於5月20日至6月15日，於K11 Art Mall開設合作限定店，首次公開發售合作推出的口罩，為ImpackHK同路舍籌款。顧客凡購買Blue Bottle Coffee x MaskOn價值53元的5片裝口罩，品牌將捐贈5元給ImpactHK同路舍，以支援正在經歷無家的人士。

此外，是次合作企劃還帶來由MO設計的2-WAYS TOTE咖啡環保袋，方便大家於戶外隨時享用手沖咖啡的美味。而1966年美國產Caravel露營車將為大家提供美味咖啡，更帶來與JamStory及The Nutter合作推出的會場限定Waffle Parfait。同場亦會售出MaskOn最新推出，守護環境的Candour Series生物降解口罩，及MO Lifestyle生活時尚精品。同場還有其他商品獨家發售及展出。

成立首個Blue Bottle義工隊助社區無家者

早前Blue Bottle Coffee成立首支Blue Bottle義工隊，在ImpackHK同路舍的引路下，探訪正在疫下經歷無家的人士，為他們送上食物及生活用品，提供直接支援。Blue Bottle Coffee指，是次探訪並非只是一次性的活動，長遠而言希望建立社區聯繫，以增加公眾對無家者群體的理解和同理心，一起關心生活中的社區，以及同屬這個社區的鄰里。

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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