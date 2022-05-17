  • 26°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】「ARTAVERSE」6月中環開鑼　陳柏宇張天賦Dear Jane戶外獻唱　購票有機會獲專屬NFT（附詳情）

個人增值 13:10 2022/05/17

分享：

分享：

自NFT在全球興起熱潮，本港不少團體和企業都開展與NFT有關的活動。全亞洲最大型之一的戶外NFT x本地藝術展覽「ARTAVERSE」將於2022年6月3日至12日，於中環海濱活動空間首度展開佔地逾15萬平方呎的戶外展覽，以引領市民大眾走進虛擬與現實交融的Web 3.0藝術宇宙。

ARTAVERSE設3大展覽區　

「ARTAVERSE」展覽將分為3大展區，包括ART BOX、ART HUB及ART STAGE，以多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演，由淺入深探討Web3.0藝術宇宙的發展及無限可能性。「ART HUB」的名人專區將展示多個知名藝人的作品，包括「ARTAVERSE」專家顧問及藝術科技大使陳奐仁、香港電影金像獎特刊拍攝的著名攝影師CK陳錦強、Hiro Yoshikawa、謝安琪等。

而「ART STAGE」將設逾60場藝術與科技講座及音樂演出，將於一連2周的周五及周日舉行，演出嘉賓包括陳柏宇、MC張天賦、Dear Jane、林德信、RubberBand等。

■ARTAVERSE周末音樂表演詳情■

購買門票有機會獲取限量個人專屬NFT

「ARTAVERSE」門票已率先讓Mastercard持卡人優先訂購及享9折優惠，並於5月31日上午11時正式於KKTIX公開發售。16歲以下人士可以優惠價150元購買青年門票於平日入場。每位優先購票人士將有機會透過MetaMask免費換領一款個人專屬指定紀念NFT乙個，名額有限，換完即止。更多有關
「 ARTAVERSE 」 活動資訊，可瀏覽網站Instagram

■ARTAVERSE活動資訊及購票詳情■

    點擊圖片放大

■「 ARTAVERSE 」紀念NFT登記及派發日期■

    點擊圖片放大

想知更多名品趨勢，留意品味投資懶人包

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【NFT】戇豆先生逆市進軍元宇宙　夥FOMO Lab推3333件Mr Bean NFT　5月25日開售
2022/05/16
【NFT】戇豆先生逆市進軍元宇宙　夥FOMO Lab推3333件Mr Bean NFT　5月25日開售
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月13日）
2022/05/13
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月13日）
【名品熱話】Gucci x adidas推1.2萬元雨傘　竟然寫明「不防水」！官方咁回應......
2022/05/13
【名品熱話】Gucci x adidas推1.2萬元雨傘　竟然寫明「不防水」！官方咁回應......
【品味投資】Cartier產品5月起加價、TANK AMÉRICAINE腕錶加11%　4萬以下仲有咩選擇？
2022/05/12
【品味投資】Cartier產品5月起加價、TANK AMÉRICAINE腕錶加11%　4萬以下仲有咩選擇？
【品味投資】Adrian Ghenie畫作「餡餅鬥室12」5月底在港拍賣　估價最高9,800萬
2022/05/12
【品味投資】Adrian Ghenie畫作「餡餅鬥室12」5月底在港拍賣　估價最高9,800萬
商場活動 Meta NFT 張天賦 林德信 RubberBand Dear Jane 陳奐仁 陳柏宇 電影

上一篇文章

【職場調查】香港2022年最具吸引力僱主二十強　金管局、新世界新上榜（附完整榜單）

下一篇文章

【ET財智Talk】晉達特約：市況不明　優質投資你要知（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新財富500富人榜】馬雲跌出十大、中國首富係邊個？　恒大許家印身家兩年縮水逾1800億（附十大名單）
【新財富500富人榜】馬雲跌出十大、中國首富係邊個？　恒大許家印身家兩年縮水逾1800億（附十大名單）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
【NFT】戇豆先生逆市進軍元宇宙　夥FOMO Lab推3333件Mr Bean NFT　5月25日開售
【NFT】戇豆先生逆市進軍元宇宙　夥FOMO Lab推3333件Mr Bean NFT　5月25日開售
【職場增值】城大SCOPE推免費課程　培訓科技型人才
【職場增值】城大SCOPE推免費課程　培訓科技型人才
【重返職場】花旗推「Return To Work」計劃　助離職兩年女性重返全職職場（附申請網址）
【重返職場】花旗推「Return To Work」計劃　助離職兩年女性重返全職職場（附申請網址）
今日理財筆記 - 新一輪「賞你遊香港」聽日開始報名　即睇行程詳情
新一輪「賞你遊香港」聽日開始報名　即睇行程詳情
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款