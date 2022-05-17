【NFT】「ARTAVERSE」6月中環開鑼　陳柏宇張天賦Dear Jane戶外獻唱　購票有機會獲專屬NFT（附詳情）

自NFT在全球興起熱潮，本港不少團體和企業都開展與NFT有關的活動。全亞洲最大型之一的戶外NFT x本地藝術展覽「ARTAVERSE」將於2022年6月3日至12日，於中環海濱活動空間首度展開佔地逾15萬平方呎的戶外展覽，以引領市民大眾走進虛擬與現實交融的Web 3.0藝術宇宙。

ARTAVERSE設3大展覽區

「ARTAVERSE」展覽將分為3大展區，包括ART BOX、ART HUB及ART STAGE，以多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演，由淺入深探討Web3.0藝術宇宙的發展及無限可能性。「ART HUB」的名人專區將展示多個知名藝人的作品，包括「ARTAVERSE」專家顧問及藝術科技大使陳奐仁、香港電影金像獎特刊拍攝的著名攝影師CK陳錦強、Hiro Yoshikawa、謝安琪等。

而「ART STAGE」將設逾60場藝術與科技講座及音樂演出，將於一連2周的周五及周日舉行，演出嘉賓包括陳柏宇、MC張天賦、Dear Jane、林德信、RubberBand等。

■ARTAVERSE周末音樂表演詳情■

購買門票有機會獲取限量個人專屬NFT

「ARTAVERSE」門票已率先讓Mastercard持卡人優先訂購及享9折優惠，並於5月31日上午11時正式於KKTIX公開發售。16歲以下人士可以優惠價150元購買青年門票於平日入場。每位優先購票人士將有機會透過MetaMask免費換領一款個人專屬指定紀念NFT乙個，名額有限，換完即止。更多有關

「 ARTAVERSE 」 活動資訊，可瀏覽網站及Instagram。

■ARTAVERSE活動資訊及購票詳情■

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■「 ARTAVERSE 」紀念NFT登記及派發日期■

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責任編輯：區祖飛

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