  • 26°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長者乘車優惠】滿65歲長者6月起分階段申請「樂悠咭」　一文看清各出生年份申請日期（附申請時間表）

精明消費 13:07 2022/05/17

分享：

分享：

政府宣布，將會由今年6月1日起至明年10月底分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）的乘車優惠。

申請人可按下列時間表透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，向八達通公司遞交申請。

■樂悠咭申請時間表■

    點擊圖片放大
    +10
    +9

由今年6月1日起，紙本申請表派發地點將由超過330個增至超過540個。除97個港鐵客務中心（馬場站除外）、20個民政事務處民政諮詢中心、4個運輸署牌照事務處及210多個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心和長者活動中心外，新增在190多個香港房屋委員會轄下屋邨辦事處及20個香港房屋協會轄下屋邨派發。派發地點的名單已載於「樂悠咭」網頁

另外，八達通公司已新增「樂悠咭」申請服務專綫（3147 1388），方便長者及他們的照顧者查詢。

首次申請無須繳交費用

在接獲填妥的申請後，八達通公司會在4星期內把「樂悠咭」郵寄至合資格申請人提供的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元行政費用。申請人無需向八達通公司繳付任何申請費用。「樂悠咭」持有人須在首次使用前增值多於50元，其中50元為八達通公司的可退還按金。

政府在完成向65歲或以上的受惠人士發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用2元優惠的安排，屆時所有合資格人士必須使用「樂悠咭」才可享用2元優惠。視乎申領情況的進度，政府將於日後另行公布有關安排的生效日期。

另外，現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用2元優惠，無需申請「樂悠咭」。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】阿杏飯團旺角及尖東店店限定　買兩款飯團加$1換飲品
今日
【消費優惠】阿杏飯團旺角及尖東店店限定　買兩款飯團加$1換飲品
【消費優惠】惠康居家生活用品優惠　精選沐浴露、洗髮/護髮產品買一送一
今日
【消費優惠】惠康居家生活用品優惠　精選沐浴露、洗髮/護髮產品買一送一
【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」約150個行程出爐　周二起持消費滿800元收據可報名（附詳情）
2022/05/16
【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」約150個行程出爐　周二起持消費滿800元收據可報名（附詳情）
【消費優惠】道頓堀御好燒堂食主餐牌8折
2022/05/16
【消費優惠】道頓堀御好燒堂食主餐牌8折
【消費優惠】梅丘壽司美登利惠顧指定盛合　指定甜品或飲品買一送一
2022/05/16
【消費優惠】梅丘壽司美登利惠顧指定盛合　指定甜品或飲品買一送一
交通 港鐵 八達通 運輸 香港 港鐵 手機Apps

下一篇文章

【消費優惠】阿杏飯團旺角及尖東店店限定　買兩款飯團加$1換飲品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
今日優惠精選 - 【消費優惠】Aeon35周年精選商品優惠價發售　J.CO蝶豆花蜜桃茶飲品8折
【消費優惠】Aeon35周年精選商品優惠價發售　J.CO蝶豆花蜜桃茶飲品8折
【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」約150個行程出爐　周二起持消費滿800元收據可報名（附詳情）
【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」約150個行程出爐　周二起持消費滿800元收據可報名（附詳情）
【消費優惠】道頓堀御好燒堂食主餐牌8折
【消費優惠】道頓堀御好燒堂食主餐牌8折
【消費優惠】惠康居家生活用品優惠　精選沐浴露、洗髮/護髮產品買一送一
【消費優惠】惠康居家生活用品優惠　精選沐浴露、洗髮/護髮產品買一送一
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款