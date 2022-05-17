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【樂悠咭】滿65歲長者6月起分階段申請「樂悠咭」　一文看清各出生年份申請日期（附申請時間表）

精明消費 13:07 2022/05/17

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政府宣布，將會由今年6月1日起至明年10月底分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）的乘車優惠。

申請人可按下列時間表透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，向八達通公司遞交申請。

■樂悠咭申請時間表■

    點擊圖片放大
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由今年6月1日起，紙本申請表派發地點將由超過330個增至超過540個。除97個港鐵客務中心（馬場站除外）、20個民政事務處民政諮詢中心、4個運輸署牌照事務處及210多個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心和長者活動中心外，新增在190多個香港房屋委員會轄下屋邨辦事處及20個香港房屋協會轄下屋邨派發。派發地點的名單已載於「樂悠咭」網頁

另外，八達通公司已新增「樂悠咭」申請服務專綫（3147 1388），方便長者及他們的照顧者查詢。

首次申請無須繳交費用

在接獲填妥的申請後，八達通公司會在4星期內把「樂悠咭」郵寄至合資格申請人提供的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元行政費用。申請人無需向八達通公司繳付任何申請費用。「樂悠咭」持有人須在首次使用前增值多於50元，其中50元為八達通公司的可退還按金。

政府在完成向65歲或以上的受惠人士發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用2元優惠的安排，屆時所有合資格人士必須使用「樂悠咭」才可享用2元優惠。視乎申領情況的進度，政府將於日後另行公布有關安排的生效日期。

另外，現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用2元優惠，無需申請「樂悠咭」。

想詳細知道如何用八達通App申請「樂悠咭」，請按下一頁

 

責任編輯：鄭樂怡

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