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【綠色債券】零售綠債獲48.8萬人認購　4手或以下獲全數配發　最多可獲發5手　

綠色金融 18:02 2022/05/16

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政府今日公布綠色零售債券  （新上市編號：04252） 的認購及配發結果。政府指，合共收到約48.84萬份有效申請，申請的債券本金總額達325.67億元。首批綠色零售債券的最終發行額為200億港元，按照配發機制，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲5手。

【2.5厘零售綠債 加息環境短炒不一定穩賺？：按此

政府指，首批綠色零售債券的最終發行額為200億港元，今次認購4手或以下的申請合共15.08萬份，均可全數獲配發，而認購多於4手的33.75萬份申請，均先獲4手，並進行抽籤，其中19.43萬份申請，可多獲一手，即最多可獲5手。

綠色零售債券將於本周三（5月18日）發行，於周四（5月19日）在香港聯交所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

【專家建議認購5手或以上零售綠債  持3年每手最少賺$750息：按此
 
財政司司長陳茂波指，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。這是全球至今發行額最大的綠色零售債券。他又指，推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固我們作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。

更多有關零售綠債最新資訊，請瀏覽綠色債券懶人包

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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