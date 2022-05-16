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【職場增值】城大SCOPE推免費課程　培訓科技型人才

個人增值 18:37 2022/05/16

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新冠疫情揮之不去，究竟未來人才需要什麼技能？香港城市大學專業進修學院（SCOPE）提倡未來學生需要發展一系列未來技能2.0（Future Skill）。該院校聯同商界代表金源國際、香港監管科技協會及專業進修學院學生等就後疫情下香港人才需求作出探討，並分享有關未來職場新技能及需要，及大專教育新方向。

後疫情下未來技能2.0成人才發展新趨勢

根據世界經濟論壇（World Economic Forum）的預測，在2025年全球市場對未來技能的需求將大幅提高，當中分析思維與創新、自主學習和學習策略、複合問題解決能力、批判性思維和分析、創造力、獨創性和主動性、領導力和社會影響力、技術使用、監測和控制、技術設計和編程、彈性、壓力耐受性和靈活性、推理、解決問題和構思，將成為後疫情下十項最重要的未來技能。

免費修讀創備未來培訓計劃課程

在後疫情下全球經濟存在多種不確定因素，香港要穩健發展及保持環球競爭力，未來人才培訓及新技能發展成關鍵。香港城市大學專業進修學院與三所英國大學合辦的三年制榮譽學士學位課程亦與時並進，今個學年將推出全新的「創備未來培訓計劃 （FIRST）」，供入讀的同學免費修讀，在傳統英式教育下學習專科理論的同時，亦建立迎合大趨勢的未來技能。

香港城市大學專業進修學院院長梁偉強博士表示，該培訓計劃 （FIRST）將與不同的業界夥伴及專業培訓機構合作，提供如設計思維、動畫CG製作、人工智能分析、機械人流程自動化的等最新穎的知識和技能課程。除主修學科的知識外，同學能按興趣及發展需要自主制訂個人化的學習計劃，更可以運用學到的技能參與合作夥伴的項目或工作實習機會，賺取實戰經驗，提升學習效果，建立個人履歷。修畢FIRST後，學生可透過持續進修相關科目，獲取國際認可專業認證，以經驗加資歷迎接電子數碼新時代。

責任編輯：陳玉蓮

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