【職場調查】香港2022年最具吸引力僱主二十強　金管局、新世界新上榜（附完整榜單）

國際人力資源顧問公司Randstad公布香港20大最具吸引力的僱主調查，當中有不少知名大企業或公司都榜上有名，包括賽馬會、新鴻基地產等，而同時亦有僱主新上榜，包括金管局、彭博、美銀集團及新世界發展等。

Randstad在今年1月訪問3,000名本地員工及求職者，調查各企業在不同行業中的品牌知名度和品牌吸引力，受訪者更需根據10個範疇，包括工資、工作生活平衡（Work-life balance）、員工褔利及晉升前景等，對不同企業進行評分，得出2022年香港最具吸引力僱主20強。

結果顯示，今年有5間企業或公司新上榜，分別是美銀集團、彭博、金管局、新世界發展和太古可口可樂。而去年曾入選的戴德梁行（Cushman and Wakefield）、瑞銀集團（UBS）、港鐵、IT諮詢公司Accenture、恒基兆業地產有限公司和德意志銀行則跌出20強。

■香港最具吸引力僱主20強■

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責任編輯：李瑩

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