  • 26°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場調查】香港2022年最具吸引力僱主二十強　金管局、新世界新上榜（附完整榜單）

個人增值 13:26 2022/05/17

分享：

分享：

國際人力資源顧問公司Randstad公布香港20大最具吸引力的僱主調查，當中有不少知名大企業或公司都榜上有名，包括賽馬會、新鴻基地產等，而同時亦有僱主新上榜，包括金管局、彭博、美銀集團及新世界發展等。

Randstad在今年1月訪問3,000名本地員工及求職者，調查各企業在不同行業中的品牌知名度和品牌吸引力，受訪者更需根據10個範疇，包括工資、工作生活平衡（Work-life balance）、員工褔利及晉升前景等，對不同企業進行評分，得出2022年香港最具吸引力僱主20強。

結果顯示，今年有5間企業或公司新上榜，分別是美銀集團、彭博、金管局、新世界發展和太古可口可樂。而去年曾入選的戴德梁行（Cushman and Wakefield）、瑞銀集團（UBS）、港鐵、IT諮詢公司Accenture、恒基兆業地產有限公司和德意志銀行則跌出20強。

■香港最具吸引力僱主20強■

    點擊圖片放大
    +2

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場增值】城大SCOPE推免費課程　培訓科技型人才
2022/05/16
【職場增值】城大SCOPE推免費課程　培訓科技型人才
【重返職場】花旗推「Return To Work」計劃　助離職兩年女性重返全職職場（附申請網址）
2022/05/16
【重返職場】花旗推「Return To Work」計劃　助離職兩年女性重返全職職場（附申請網址）
【職場增值】打工仔投資自己提升技能　添職場優勢迎新挑戰
2022/05/14
【職場增值】打工仔投資自己提升技能　添職場優勢迎新挑戰
【2023請假攻略】2023年公眾假期出爐　請3日最長可放10日連假（附請假攻略）
2022/05/13
【2023請假攻略】2023年公眾假期出爐　請3日最長可放10日連假（附請假攻略）
【職場你點睇】一年交足5次辭職信都無離職？　原來有呢個作用
2022/05/12
【職場你點睇】一年交足5次辭職信都無離職？　原來有呢個作用
職位招聘 人力資源 戴德梁行 新世界 香港金融管理局 港鐵

下一篇文章

【NFT】「ARTAVERSE」6月中環開鑼　陳柏宇張天賦Dear Jane戶外獻唱　購票有機會獲專屬NFT（附詳情）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【重返職場】花旗推「Return To Work」計劃　助離職兩年女性重返全職職場（附申請網址）
【重返職場】花旗推「Return To Work」計劃　助離職兩年女性重返全職職場（附申請網址）
【職場增值】城大SCOPE推免費課程　培訓科技型人才
【職場增值】城大SCOPE推免費課程　培訓科技型人才
今日理財筆記 - 新一輪「賞你遊香港」聽日開始報名　即睇行程詳情
新一輪「賞你遊香港」聽日開始報名　即睇行程詳情
【NFT】戇豆先生逆市進軍元宇宙　夥FOMO Lab推3333件Mr Bean NFT　5月25日開售
【NFT】戇豆先生逆市進軍元宇宙　夥FOMO Lab推3333件Mr Bean NFT　5月25日開售
【新財富500富人榜】馬雲跌出十大、中國首富係邊個？　恒大許家印身家兩年縮水逾1800億（附十大名單）
【新財富500富人榜】馬雲跌出十大、中國首富係邊個？　恒大許家印身家兩年縮水逾1800億（附十大名單）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款